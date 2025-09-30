Πιάστηκε στη «φάκα» με κρυμμένα ναρκωτικά και κοκαΐνη στη μηχανή του ΙΧ του

Συνελήφθη 51χρονος στο Ηράκλειο

Πιάστηκε στη «φάκα» με κρυμμένα ναρκωτικά και κοκαΐνη στη μηχανή του ΙΧ του
30 Σεπ. 2025 18:32
Pelop News

Στο Ηράκλειο στην Κρήτη συνελήφθη 51χρονος που είχε κρύψει ναρκωτικά στην μηχανή του αυτοκινήτου του.

Κατηγορείται για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο, ο φίλος του ψαροντουφεκά που βρέθηκε νεκρός στην Άνδρο

Το κουβάρι της υπόθεσης ξεκίνησε να ξετυλίγεται μετά την πληροφορία που έφτασε στα γραφεία της αστυνομίας, πως ο 51χρονος από την Αλβανία
μετακινούνταν από την Αθήνα προς το Ηράκλειο για να προμηθεύσει διακινητές ναρκωτικών.

Σύμφωνα με το cretapost.gr, οργανώθηκε επιχείρηση κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκε ο 51χρονος στο λιμάνι του Ηρακλείου ενώ οδηγούσε ΙΧ αυτοκίνητο.

Οι άνδρες της αστυνομίας τον ακινητοποίησαν και πραγματοποίησαν έλεγχο τόσο στον ίδιο όσο και στο όχημα. Κατά την έρευνα οι αρχές βρήκαν επιμελώς κρυμμένα στη μηχανή του αυτοκινήτου 1 κιλό και 300 γραμμάρια ηρωίνης σε μορφή βράχου και 286 γραμμάρια κοκαΐνης. Την ίδια ώρα βρήκαν το χρηματικό ποσό 140 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Το αυτοκίνητο κατασχέθηκε ως μέσο διακίνησης ναρκωτικών ουσιών ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

