Πιάστηκε στην Κακαβιά για...φοροδιαφυγή

Στη «φάκα» πιάστηκε αλλοδαπός στον Συνοριακό Σταθμό της Κακαβιάς, κατά τη διάρκεια των καθιερωμένων ελέγχων διαβατηρίων.

Ειδικότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κακαβιάς, σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Πωγωνίου, διαπίστωσαν ότι ο αλλοδαπός ήταν καταζητούμενος από τις δικαστικές αρχές.

Σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή φυλάκισης ενός (1) έτους, με την κατηγορία της «φοροδιαφυγής».

Ο συλληφθείς οδηγείται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για την εκτέλεση της ποινής του. Οι έλεγχοι στα συνοριακά σημεία της Ηπείρου παραμένουν εντατικοί για τον εντοπισμό προσώπων που προσπαθούν να διαφύγουν τη σύλληψη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



