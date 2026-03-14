Μέθυσε ο γιος και συνελήφθη ο πατέρας! Το περιστατικό διαδραματίστηκε στα Ιωάννινα

Κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο

14 Μαρ. 2026 14:20
Pelop News

Στα Ιωάννινα συνελήφθη σήμερα (14-03-2026) το πρωί από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων ημεδαπός, που κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Καραμπόλα στην Αθηνών με την εμπλοκή Πυροσβεστικού οχήματος,ΦΩΤΟ

Ειδικότερα, σήμερα μετά τα μεσάνυχτα η παραπάνω υπηρεσία ενημερώθηκε από το εφημερεύον νοσοκομείο για τη μεταφορά ανηλίκου, συνοδεία των γονέων του, σε κατάσταση μέθης.

Στο πλαίσιο της έρευνας που επακολούθησε προέκυψε ότι ο ανήλικος βρισκόμενος χθες το βράδυ μόνος του στο σπίτι χωρίς επίβλεψη, προέβη στην κατανάλωση αλκοολούχων ποτών.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:00 Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού: Σουβλί και κινητό σε κελιά, χειροπέδες σε 41χρονο
16:50 Τραμπ για Ορμούζ: «Σύντομα θα ανοίξουμε τα Στενά» – Κάλεσμα σε συμμάχους και Ασία
16:50 ΑΑΔΕ: Σχεδόν 30 δισ. ευρώ από ΦΠΑ προβλέπει ο σχεδιασμός για το 2026
16:48 Συναγερμός στις φυλακές Κορυδαλλού: Δύο κρατούμενοι νεκροί, ένας σε σοβαρή κατάσταση μετά από χρήση ναρκωτικών
16:44 Ιράν και Ορμούζ: Προειδοποιήσεις, φωτιά στη Φουτζάιρα και ανησυχία για την αγορά πετρελαίου
16:36 Εϊλάτ: Σοβαρά τραυματισμένο 12χρονο παιδί από την ιρανική επίθεση
16:36 Λάρισα: Καταγγελία 19χρονης για απόπειρα βιασμού από 73χρονο υδραυλικό μέσα στο σπίτι της
16:24 Εύβοια: Συνελήφθη 59χρονος που έτρεχε με 129 χλμ./ώρα σε δρόμο με όριο 50
16:21 Γιούργκεν Χάμπερμας: Η σύγχρονη φιλοσοφία αποχαιρετά μία από τις κορυφαίες φωνές της
16:20 Ο Φωκάς Ευαγγελινός στο πλευρό του Ακύλα για τη Eurovision
16:12 Η ποίηση παίρνει θέση στην Πάτρα: Εβδομάδα αφιερωμένη στον λόγο και τη δημιουργία στο Πολύεδρο
16:10 Άμστερνταμ: Οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση σε εβραϊκό σχολείο
16:00 Διακοπή στο προσυνέδριο της ΝΔ: Γυναίκα από το κοινό λιποθύμησε στη συζήτηση Μητσοτάκη
16:00 Συναγερμός στον Πύργο: Μεγάλη φωτιά στον Ελαιώνα, μάχη με δύο μέτωπα
15:57 Άναψαν τα αίματα σε εστιατόριο της Πάτρας για τον λογαριασμό – Παρενέβη η Αστυνομία
15:49 Καλαμαριά: Προθεσμία για την Τρίτη πήρε ο 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου – Οπαδικό υπόβαθρο βλέπουν οι Αρχές
15:49 Το χαρακτηριστικό που μας κάνει πιο ελκυστικούς, σύμφωνα με τους ψυχολόγους
15:48 Θρήνος στη ροκ σκηνή: Πέθανε ο Φιλ Κάμπελ των Motörhead σε ηλικία 64 ετών
15:48 Αιγιαλός και παραλία: Έως τις 30 Απριλίου η προθεσμία για τις αιτήσεις παραχώρησης
15:45 Μέλι και μικρόβια: Τι δείχνει νέα έρευνα για τη φυσική του δράση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
