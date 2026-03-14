Μέθυσε ο γιος και συνελήφθη ο πατέρας! Το περιστατικό διαδραματίστηκε στα Ιωάννινα

Στα Ιωάννινα συνελήφθη σήμερα (14-03-2026) το πρωί από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων ημεδαπός, που κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Ειδικότερα, σήμερα μετά τα μεσάνυχτα η παραπάνω υπηρεσία ενημερώθηκε από το εφημερεύον νοσοκομείο για τη μεταφορά ανηλίκου, συνοδεία των γονέων του, σε κατάσταση μέθης.

Στο πλαίσιο της έρευνας που επακολούθησε προέκυψε ότι ο ανήλικος βρισκόμενος χθες το βράδυ μόνος του στο σπίτι χωρίς επίβλεψη, προέβη στην κατανάλωση αλκοολούχων ποτών.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

