Καραμπόλα στην Αθηνών με την εμπλοκή Πυροσβεστικού οχήματος,ΦΩΤΟ

Στη λεωφόρο Αθηνών έγινε καραμπόλα με την εμπλοκή αυτοκινήτων και ενός πυροσβεστικού οχήματος σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν τις 13:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (14.03.2026) προκαλώντας μποτιλιάρισμα στο σημείο.

H καραμπόλα έγινε στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της Μητροδώρου, στην Ακαδημία Πλάτωνος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Χαϊδάρι. Πληροφορίες αναφέρουν πως ενεπλάκησαν τουλάχιστον 4 αυτοκίνητα και το πυροσβεστικό όχημα.

Από τη σύγκρουση έχει τραυματιστεί ένα άτομο, ευτυχώς ελαφρά.

Στο σημείο προκλήθηκε μποτιλιάρισμα καθώς τα εμπλεκόμενα οχήματα έχουν κλείσει τις λωρίδες κυκλοφορίας.

Γερανοί σπεύδουν για να απομακρύνουν τα εμπλεκόμενα αυτοκίνητα.

