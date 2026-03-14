Θεσσαλονίκη: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση και παράνομη οπλοκατοχή-οπλοχρησία στον 23χρονο που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 20χρονο

14 Μαρ. 2026 13:51
Στη Θεσσαλονίκη ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά οδηγήθηκε σήμερα το πρωί (14.03.2026) στον εισαγγελέα από τον οποίο και του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση και παράνομη οπλοκατοχή – οπλοχρησία.

Ο δράστης παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή από όπου αναμένεται να ζητήσει προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την υπεράσπισή του μετά την δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά.

Οι έρευνες των αρχών μάλιστα είναι σε πλήρη εξέλιξη καθώς αναζητούνται άλλα δύο άτομα αλλά και τα κίνητρα της δολοφονικής επίθεσης. Ο 23χρονος που παραδόθηκε για τη δολοφονία, ισχυρίστηκε πως δεν γνωρίζει τον 20χρονο και ότι δέχθηκε επίθεση το βράδυ της Πέμπτης από το θύμα και τους 2 φίλους του.

Το χρονικό της δολοφονίας
Η δολοφονία έγινε το βράδυ της Πέμπτης (12/3/2026), στην περιοχή της Καλαμαριάς. Το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση στις 10 το βράδυ για έναν νεαρό που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι και κείτονταν αιμόφυρτος στον δρόμο.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις αλλά και διασώστες του ΕΚΑΒ οι οποίοι έκαναν ΚΑΡΠΑ στον 20χρονο. Αφού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, υπέκυψε στα τραύματά του.

