Πιέζουν οι ΗΠΑ για συμφωνία ειρήνης στην Ουκρανία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεταφέρει στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τη Ρωσία, σύμφωνα με δύο πηγές που έχουν άμεση γνώση των συνομιλιών και μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει ότι η Ουκρανία θα πρέπει να παραχωρήσει μόνιμα εδάφη που σήμερα ελέγχονται από τις ρωσικές δυνάμεις, ενώ παράλληλα θα δεσμευτεί για δραστική μείωση του μεγέθους και των δυνατοτήτων του στρατού της. Στις προτάσεις περιλαμβάνεται και η απόσυρση ή ο περιορισμός ορισμένων κατηγοριών οπλικών συστημάτων που έχει λάβει το Κίεβο από δυτικούς συμμάχους.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ θεωρεί απαραίτητη την αποδοχή των βασικών αυτών σημείων από την ουκρανική ηγεσία προκειμένου να προχωρήσει οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με τη Μόσχα. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η επίσημη αντίδραση του Κιέβου στις αμερικανικές εισηγήσεις.

