Πιερρακάκης: «Από σήμερα 600 εκατ. ευρώ σε 2,4 εκατ. πολίτες, η ανάπτυξη φτάνει σε κάθε σπίτι»

24 Νοέ. 2025 10:26
Pelop News

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης επισημαίνει ότι από σήμερα Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025 τίθεται σε εφαρμογή το πρώτο κύμα του πακέτου κοινωνικών ενισχύσεων που αφορά συνολικά 2,4 εκατομμύρια πολίτες.

Σε ισχύ από σήμερα το πακέτο ενισχύσεων ύψους περίπου 600 εκατ: Πότε καταβάλεται η επιστροφή ενοικίου

Συγκεκριμένα, πάνω από 1,4 εκατομμύριο συνταξιούχοι, ανασφάλιστοι υπερήλικες και άτομα με αναπηρία λαμβάνουν τη μόνιμη ενίσχυση των 250 ευρώ, ενώ στις 28 Νοεμβρίου περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά θα δουν στους λογαριασμούς τους την αυτόματη επιστροφή ενοικίου για το 2024.

Ο κ. Πιερρακάκης τονίζει ότι οι δύο αυτές παρεμβάσεις αποτελούν τμήμα του ευρύτερου σχεδίου ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα ξεδιπλωθεί τους επόμενους μήνες, με μειώσεις επιβαρύνσεων στη μισθωτή εργασία, νέες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις και περαιτέρω ενισχύσεις στο διαθέσιμο εισόδημα εκατομμυρίων πολιτών.

«Η οικονομία μας αναπτύσσεται και το μέρισμα αυτής της ανάπτυξης πρέπει να φτάνει σε κάθε σπίτι, σε κάθε οικογένεια, σε κάθε πολίτη», υπογραμμίζει ο υπουργός και προσθέτει: «Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ακόμη δυσκολίες, και γι’ αυτό συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα, μεθοδικότητα και πράξεις. Οι ενισχύσεις αυτές είναι ένα ακόμη βήμα προς μια Ελλάδα που δεν αφήνει κανέναν πίσω».

