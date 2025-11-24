Σε ισχύ από σήμερα το πακέτο ενισχύσεων ύψους περίπου 600 εκατ: Πότε καταβάλεται η επιστροφή ενοικίου

Επιστροφή ενοικίου έως 800 ευρώ σε 1 εκατομύριο νοικοκυριά.

24 Νοέ. 2025 8:43
Pelop News

Τίθεται σε εφαρμογή από τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025 το πρώτο κύμα του πακέτου κοινωνικών ενισχύσεων ύψους περίπου 600 εκατομμυρίων ευρώ που απευθύνεται σε 2,4 εκατομμύρια δικαιούχους, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Καταβάλλεται το επίδομα 250 ευρώ σε συνταξιούχους, τα κριτήρια, πότε διπλασιάζεται το ποσό

Συγκεκριμένα, από σήμερα πιστώνεται η μόνιμη έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ σε πάνω από 1,4 εκατομμύριο συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας. Το ποσό διπλασιάζεται αυτόματα στα 500 ευρώ αν και οι δύο σύζυγοι πληρούν τις προϋποθέσεις.

Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους (το ηλικιακό κριτήριο δεν ισχύει για τα άτομα με αναπηρία), έχουν ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ (άγαμοι/χήροι) ή 26.000 ευρώ (έγγαμοι) και ακίνητη περιουσία αξίας έως 200.000 ή 300.000 ευρώ αντίστοιχα.

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου θα ακολουθήσει η αυτόματη επιστροφή ενοικίου για το 2024 σε περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Το μέγιστο ποσό ανέρχεται στα 800 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η παροχή αφορά κύρια ή φοιτητική κατοικία και θα καταβάλλεται πλέον κάθε Νοέμβριο χωρίς υποβολή αίτησης, εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Πολλοί δικαιούχοι που ζουν σε μισθωμένη κατοικία θα δουν και τις δύο παροχές να πιστώνονται ταυτόχρονα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Οι δύο αυτές παρεμβάσεις αποτελούν το πρώτο στάδιο του ευρύτερου πακέτου μέτρων ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα υλοποιηθεί τους επόμενους μήνες και αναμένεται να ωφελήσει πάνω από 5 εκατομμύρια πολίτες. Στο πακέτο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών, νέες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, αυξήσεις στους ενστόλους και ενισχύσεις σε ευάλωτες ομάδες.

Με τις συντάξεις Ιανουαρίου 2026, περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα λάβουν επιπλέον αύξηση, ενώ όσοι διατηρούν ακόμη προσωπική διαφορά θα δουν για πρώτη φορά αύξηση ίση με το 50% της κανονικής.

