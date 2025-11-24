Καταβάλλεται το επίδομα 250 ευρώ σε συνταξιούχους, τα κριτήρια, πότε διπλασιάζεται το ποσό

Από σήμερα Δευτέρα 24/11/2025 αρχίζει η καταβολή των ενισχύσεων συνολικού ύψους περίπου 600 εκατ. ευρώ, που αφορούν σε 2,4 εκατομμύρια πολίτες, σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε χθες Κυριακή 23/11/2025 ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης από τις 24 Νοεμβρίου θα καταβληθεί η μόνιμη ενίσχυση των 250 ευρώ σε περισσότερους από 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας. Το ποσό διπλασιάζεται αυτόματα στα 500 ευρώ για τα ζευγάρια όπου και οι δύο πληρούν τα κριτήρια.

Η ενίσχυση αφορά σε όσους είναι άνω των 65 ετών, με ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ για άγαμους -χήρους ή έως 26.000 ευρώ για έγγαμους, και με ακίνητη περιουσία έως 200.000 ευρώ ή 300.000 ευρώ αντίστοιχα. Το ηλικιακό όριο δεν ισχύει για τους συνταξιούχους με αναπηρία (ΑμεΑ).

Την Παρασκευή η καταβολή της επιστροφής ενοικίου

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά θα λάβουν την επιστροφή ενός ενοικίου για το 2024. Το ποσό φτάνει έως τα 800 ευρώ, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η επιστροφή αφορά ενοίκιο κύριας ή φοιτητικής κατοικίας και αποτελεί μόνιμη κυβερνητική πολιτική που θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο χωρίς αίτηση, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Χιλιάδες πολίτες – συνταξιούχοι, ανασφάλιστοι υπερήλικες και άτομα με αναπηρία που ζουν σε μισθωμένη κατοικία – θα δουν και τις δύο ενισχύσεις στους λογαριασμούς τους.

Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στο μεγάλο πακέτο μέτρων ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα ξεδιπλωθεί τους επόμενους μήνες και θα ωφελήσει πάνω από 5 εκατομμύρια πολίτες, όπως αναφέρει το υπουργείο. Το πακέτο περιλαμβάνει παρεμβάσεις που ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα, όπως μειώσεις επιβαρύνσεων στη μισθωτή εργασία, νέες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, τη σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, αυξήσεις στους ενστόλους, καθώς και το νέο πλαίσιο ενισχύσεων για νοικοκυριά και ευάλωτες ομάδες.

Με τις συντάξεις Ιανουαρίου, περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα λάβουν επιπλέον αυξήσεις, ενώ όσοι διατηρούν ακόμη προσωπική διαφορά θα λάβουν για πρώτη φορά μετά από χρόνια αύξηση ίση με το 50% της αύξησης που θα δουν όσοι δεν έχουν προσωπική διαφορά.

