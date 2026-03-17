Πιερρακάκης από το Παρίσι: Η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα της Ευρώπης

Η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (SIU) είναι η μεγάλη πρόκληση που βρίσκεται μπροστά στην Ευρώπη, σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, ο οποίος από το βήμα του 14ου ετήσιου συνεδρίου της Euronext στο Παρίσι έστειλε μήνυμα υπέρ της ταχύτερης και βαθύτερης χρηματοπιστωτικής ενοποίησης στην ΕΕ. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που συμμετείχε ως κεντρικός ομιλητής στη διοργάνωση, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι και πως είτε θα επιταχύνει είτε θα χάσει έδαφος σε ένα διεθνές περιβάλλον που αλλάζει ραγδαία.

«Δεν υπάρχει χρόνος για άλλες καθυστερήσεις»

Στην ομιλία του, ο Πιερρακάκης έδωσε έμφαση στο ότι η ΕΕ δεν έχει πλέον την πολυτέλεια να μεταθέτει δύσκολες αποφάσεις. Όπως ανέδειξε, η γεωπολιτική αβεβαιότητα, το ενεργειακό κόστος και η ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας πιέζουν την Ευρώπη να χτίσει πιο αποτελεσματικούς μηχανισμούς χρηματοδότησης, ώστε να στηρίξει την καινοτομία, τις επενδύσεις και την ανάπτυξη. Την ίδια γραμμή έχει εκφράσει και σε πρόσφατες παρεμβάσεις του ως πρόεδρος του Eurogroup, τονίζοντας ότι η Ευρώπη χρειάζεται καλύτερα λειτουργούσες κεφαλαιαγορές μέσα από τη SIU.

Πώς συνδέει τη SIU με τις θέσεις εργασίας

Ο υπουργός παρουσίασε τη SIU όχι ως μια τεχνική συζήτηση μόνο για τις αγορές, αλλά ως μια στρατηγική επιλογή που αγγίζει άμεσα την καθημερινή οικονομία. Σύμφωνα με τη λογική που ανέπτυξε, η πιο αποτελεσματική κινητοποίηση των ευρωπαϊκών αποταμιεύσεων και η κατεύθυνσή τους προς επενδύσεις μπορεί να ενισχύσει την παραγωγικότητα, να βελτιώσει την πρόσβαση επιχειρήσεων σε κεφάλαια και τελικά να δημιουργήσει περισσότερες ποιοτικές θέσεις εργασίας. Στο ίδιο πλαίσιο, έχει ήδη επισημάνει ότι η ανάπτυξη στην Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να στηρίζεται κυρίως στην αύξηση του εργατικού δυναμικού, αλλά στην καινοτομία, την επένδυση και την αποδοτική κατανομή κεφαλαίων.

Η Euronext και το Χρηματιστήριο Αθηνών ως παράδειγμα

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη Euronext, παρουσιάζοντάς την ως ένα απτό παράδειγμα του πώς η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη. Ο Πιερρακάκης έχει ήδη χαρακτηρίσει την εξαγορά του ΧΑ από τη Euronext ως ψήφο εμπιστοσύνης προς την ελληνική οικονομία και ως κίνηση που δίνει στις ελληνικές εισηγμένες πρόσβαση σε βαθύτερη και ευρύτερη επενδυτική βάση. Στο Παρίσι, αυτή η σύνδεση λειτούργησε ως επιχείρημα υπέρ της άποψης ότι οι εθνικές μεταρρυθμίσεις και οι πανευρωπαϊκές υποδομές μπορούν να ενισχύουν η μία την άλλη.

Το ευρύτερο μήνυμα για την Ευρώπη

Η βασική ιδέα της παρέμβασής του ήταν ότι η Ευρώπη χρειάζεται όχι μόνο στρατηγική αυτονομία, αλλά και χρηματοοικονομική αυτονομία. Με άλλα λόγια, να μπορεί να χρηματοδοτεί με δικούς της όρους τις τεχνολογικές, ενεργειακές και παραγωγικές της προτεραιότητες. Αυτός είναι και ο λόγος που η SIU παρουσιάζεται πλέον όλο και περισσότερο ως εργαλείο πρώτης γραμμής για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, ιδίως σε μια περίοδο όπου η πίεση από τις διεθνείς κρίσεις και τις αγορές ενέργειας επηρεάζει άμεσα τις οικονομικές αντοχές των κρατών-μελών.

Το σήμα που θέλει να στείλει η Αθήνα

Μέσα από αυτή την τοποθέτηση, η ελληνική πλευρά επιχείρησε να εμφανιστεί όχι μόνο ως υποστηρικτής της ευρωπαϊκής ενοποίησης, αλλά και ως χώρα που θέλει να παίξει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της επόμενης φάσης των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών. Το μήνυμα Πιερρακάκη από το Παρίσι ήταν σαφές: η Ευρώπη πρέπει να περάσει από τη θεωρία στην υλοποίηση και να αξιοποιήσει το παράθυρο ευκαιρίας που έχει μπροστά της, πριν οι καθυστερήσεις γίνουν μόνιμο μειονέκτημα.

