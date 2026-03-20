Πιερρακάκης: Έτοιμη η Ευρώπη να θωρακίσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις από ενεργειακή κρίση

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, μεταφέροντας το κλίμα από τις διαβουλεύσεις του Eurogroup, δήλωσε ότι η Ευρώπη δεν έχει περιθώριο για δισταγμούς απέναντι στην ενεργειακή αβεβαιότητα που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή.

«Δεν είναι ώρα για δισταγμούς, είναι ώρα για αποφάσεις», τόνισε ο υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η απόλυτη προτεραιότητα παραμένει η άμεση και αποτελεσματική στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, τα οποία ήδη πλήττονται από την άνοδο του κόστους ενέργειας και βασικών αγαθών.

Ο κ. Πιερρακάκης χαρακτήρισε την τρέχουσα συγκυρία «υπαρξιακή καμπή» για την Ευρώπη, όπου η ταχύτητα λήψης αποφάσεων θα καθορίσει την αντοχή των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Κεντρικό στοιχείο της εκτίμησης αποτελεί η διάρκεια κατά την οποία τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά ή με σοβαρούς περιορισμούς διέλευσης, καθώς αυτό θα λειτουργήσει ως «πυξίδα» για το εύρος των απαντήσεων.

Εάν η διαταραχή παραταθεί, θα απαιτηθεί –όπως ανέφερε– συντονισμένη ευρωπαϊκή παρέμβαση μεγάλης κλίμακας. Η ΕΕ διαθέτει πλέον την εμπειρία από την ενεργειακή κρίση του 2022 και μια έτοιμη «εργαλειοθήκη» μέτρων, η οποία θα ενεργοποιηθεί ανάλογα με την ένταση της αναταραχής στην οικονομία, το εμπόριο και τις τιμές.

Πέρα από την αντιμετώπιση της άμεσης κρίσης, ο υπουργός έθεσε το ζήτημα μακροπρόθεσμης θωράκισης της Ευρώπης μέσω της στρατηγικής του Eurogroup, η οποία εστιάζει σε τρεις βασικούς άξονες:

Την άρση εμποδίων στην ενιαία αγορά για μεγαλύτερη ροή αγαθών και υπηρεσιών.

Την κινητοποίηση αποταμιεύσεων προς παραγωγικές επενδύσεις.

Την ενδυνάμωση του διεθνούς ρόλου του ευρώ ως παγκόσμιου νομίσματος.

Ο κ. Πιερρακάκης κατέληξε ότι η Ευρώπη γνωρίζει ακριβώς τι πρέπει να κάνει και πώς να το πετύχει, αρκεί να κινηθεί με αποφασιστικότητα και αίσθηση ευθύνης απέναντι στους πολίτες της.

