Πιερρακάκης: «Ευρωπαϊκή εποπτεία θα έφεραν οι προτάσεις της αντιπολίτευσης»

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης μίλησε για το υπερπλεόνασμα, τα μέτρα στήριξης και την ανθεκτικότητα της οικονομίας και προειδοποιεί για τον κίνδυνο ευρωπαϊκής εποπτείας από τις προτάσεις της αντιπολίτευσης.

Πιερρακάκης: «Ευρωπαϊκή εποπτεία θα έφεραν οι προτάσεις της αντιπολίτευσης»
23 Απρ. 2026 10:01
Σαφές μήνυμα για τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας απηύθυνε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ. Ο Υπουργός υπεραμύνθηκε της κυβερνητικής πολιτικής, τονίζοντας ότι οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για πλήρη διάθεση του πρωτογενούς πλεονάσματος θα έθεταν τη χώρα σε καθεστώς αυστηρής ευρωπαϊκής επιτήρησης.

Απαντώντας στις αιτιάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τη διάθεση των 3 δισ. ευρώ του υπερπλεονάσματος, ο κ. Πιερρακάκης ξεκαθάρισε ότι, βάσει των ευρωπαϊκών κανόνων, η Ελλάδα μπορεί να διαθέσει έως 1 δισ. ευρώ.

  • Η δέσμη των 8 νέων μέτρων στήριξης, ύψους 500 εκατ. ευρώ, αποτελεί μέρος αυτής της δυνατότητας.

  • Το υπόλοιπο ποσό θα κατευθυνθεί στην περαιτέρω μείωση του χρέους, με στόχο αυτό να υποχωρήσει κάτω από το 120% του ΑΕΠ έως το τέλος της δεκαετίας.

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η «ραχοκοκαλιά» της κυβερνητικής στρατηγικής είναι η μείωση των βαρών. «Έχουμε μειώσει 83 φόρους και εισφορές, ενισχύοντας το διαθέσιμο εισόδημα απέναντι στον εισαγόμενο πληθωρισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, προανήγγειλε την εφαρμογή του μέτρου των 72 δόσεων από τον προσεχή Ιούνιο, ενώ σημείωσε πως η ψηφιοποίηση του φορολογικού συστήματος και της ΑΑΔΕ αποτελεί το ισχυρότερο όπλο κατά της φοροδιαφυγής και υπέρ της διαφάνειας.

Στενά του Ορμούζ

Αναφερόμενος στη γεωπολιτική αστάθεια, ο κ. Πιερρακάκης δεν έκρυψε την ανησυχία του για την ενεργειακή κρίση, σημειώνοντας ότι η διάρκεια της έντασης και το καθεστώς στα Στενά του Ορμούζ θα κρίνουν πολλά. Ωστόσο, επισήμανε πως η ελληνική οικονομία επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, διαθέτοντας τα απαραίτητα «πυρομαχικά» (200 εκατ. ευρώ) για έκτακτες καταστάσεις.

Τέλος, ο Υπουργός αναφέρθηκε στο μέτρο της επιστροφής ενοικίου, διευκρινίζοντας ότι αφορά το 86% των ενοικιαστών, ενώ ειδική μέριμνα για δύο ενοίκια υπάρχει για δημόσιους λειτουργούς, όπως γιατρούς και εκπαιδευτικούς.

