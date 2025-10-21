Πιερρακάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: «Σεβασμός στη μνήμη και στους θεσμούς – Όχι στον διχασμό»

Για τη διπλή ευθύνη του κράτους —να στηρίξει τους γονείς που έχασαν τα παιδιά τους στα Τέμπη και να διαφυλάξει τα μνημεία εθνικού ενδιαφέροντος— μίλησε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ.

«Οι γονείς των Τεμπών έχουν βιώσει τον απόλυτο πόνο και οφείλουν να βρουν τη δικαίωση», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως «ο ρόλος της Πολιτείας είναι να διαφυλάσσει τα σημεία εθνικού ενδιαφέροντος. Ειδικά στον Άγνωστο Στρατιώτη τιμούμε εκείνους που έπεσαν στο εθνικό καθήκον».

Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι «μια ευνομούμενη πολιτεία μπορεί να συνδυάσει και τα δύο — τον σεβασμό στη μνήμη και την υπεράσπιση των θεσμών», ενώ άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση για τη στάση της απέναντι στην τροπολογία που αφορά το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

«Η χώρα είναι το κοινό μας σπίτι και τα μνημεία εθνικού ενδιαφέροντος είναι το κοινό μας σπίτι. Ανήκουν σε όλους, στην ιστορία κάθε οικογένειας. Έχουμε δει κρατική αναλγησία στο παρελθόν — στη Μάνδρα, στο Μάτι — και οφείλουμε να μάθουμε από αυτά», σημείωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν η τροπολογία έχει και εσωκομματικά κίνητρα, ξεκαθάρισε: «Ως υπουργός Οικονομικών που βρίσκομαι στο κέντρο λήψης αποφάσεων, σας διαβεβαιώ ότι αυτά τα πράγματα δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με θεσμικό τρόπο και με ενσυναίσθηση».

Καταλήγοντας, επανέλαβε ότι ο τρόπος για να τιμούμε τους νεκρούς μας είναι «συγκεκριμένος και σεβαστός»: «Έχουμε μνημεία και χώρους ιστορικού ενδιαφέροντος, όπως ο Άγνωστος Στρατιώτης. Ο καθένας που στέκεται εκεί συγκινείται, θυμάται, και αυτό πρέπει να το προστατεύουμε με ευθύνη και αξιοπρέπεια».

