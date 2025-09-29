Πιερρακάκης για μέτρα ΔΕΘ: Υπάρχουν προσθήκες σε όσα ανακοινώθηκαν

Για τις προσθήκες που θα γίνουν στα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, καθώς και για τη διαδικασία της φορολογίας, μίλησε ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

pierrakakis
29 Σεπ. 2025 10:51
Pelop News

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μίλησε για τις προσθήκες που θα γίνουν στα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, καθώς και για τη διαδικασία της φορολογίας, η οποία θα γίνεται με νέα κριτήρια,

Ο κ. Πιερρακάκης μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», σχετικά με τα μέτρα της ΔΕΘ, υπογράμμισε: «Θα υπάρξουν προσθήκες στα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ. Θα γίνουν προσθήκες σε ό,τι αφορά τις τριετίες απαλλαγής στον φόρο ενοικίου, θα είναι τρεις οι αλλαγές που θα γίνουν. Το πρώτο έχει να κάνει με το πώς θα αντιμετωπίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες, το δεύτερο έχει να κάνει με τους εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές, στρατιωτικούς, για τους οποίους θα γίνει εξαίρεση (με εξάμηνο με συμβόλαιο), το τρίτο αφορά τους ιδιοκτήτες, θα έχουν τρεις μήνες περιθώριο να βρουν άλλον ενοικιαστή, αν εκείνος φύγει πριν λήξει το συμβόλαιο».

Ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε ότι η φοροαπαλλαγή στην ενοικίαση υπάρχει για 3 χρόνια για όλους, αν φύγει ο ενοικιαστής μπορεί να βρει άλλον εντός 3μήνου. Για εκπαιδευτικούς και για γιατρούς, τα συμβόλαια θα μπορούν να διαρκούν και ως έξι μήνες.

Ο υπουργός επισήμανε πως μέσα στην εβδομάδα θα τεθεί σε λειτουργία μια πλατφόρμα, μέσα από την οποία οι πολίτες θα μπορούν να βλέπουν τι κερδίζουν, βάζοντας τα στοιχεία τους.

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε: «Πρακτικά ο κόσμος θα δει την εφαρμογή των νέων μέτρων με το νέο έτος, όταν, ειδικά οι μισθωτοί, θα δουν την αύξηση στον μισθό τους».
