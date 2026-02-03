Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα αλλάζει παραγωγικό μοντέλο»

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε φάση ριζικής αλλαγής του παραγωγικού της μοντέλου, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτή την πορεία. Οι δηλώσεις έγιναν κατά την παρουσίαση των ετήσιων αποτελεσμάτων της ΕΤΕπ για το 2025, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας και ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ Γιάννης Τσακίρης, ο οποίος συντόνισε τη συζήτηση.

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε τη μακροχρόνια και στρατηγική σχέση της Ελλάδας με την ΕΤΕπ, η οποία έχει διαθέσει στη χώρα πάνω από 16 δισ. ευρώ σε επενδύσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Το 2025 αποτέλεσε έτος-ρεκόρ, με χρηματοδοτήσεις 3,5 δισ. ευρώ – ιστορικά υψηλό επίπεδο.

«Δεν πρόκειται απλώς για χρηματοδότηση. Πρόκειται για στρατηγική σύμπραξη που εξελίσσεται παράλληλα με την πορεία της χώρας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός και πρόσθεσε:

«Η Ελλάδα αλλάζει παραγωγικό μοντέλο. Η Ευρώπη αναζητά ανθεκτικότητα και στρατηγική αυτονομία. Και η συνεργασία μας με την ΕΤΕπ είναι ακριβώς στο σημείο όπου αυτές οι δύο πορείες συναντώνται.»

Ο κ. Πιερρακάκης προανήγγειλε ότι το 2026 θα υπάρξει περαιτέρω επιτάχυνση: «Θα κινηθούμε πιο γρήγορα. Θα επενδύσουμε πιο στρατηγικά. Και θα πάμε ακόμη πιο μακριά.»

Βασικοί άξονες της συνεργασίας

Ο υπουργός ανέφερε ενδεικτικά τους τομείς στους οποίους η ΕΤΕπ έχει συμβάλει καθοριστικά:

Μεγάλα έργα υποδομών και ενεργειακές διασυνδέσεις στη Μεσόγειο

και ενεργειακές διασυνδέσεις στη Μεσόγειο Κρίσιμες πρώτες ύλες – χαρακτηριστικό παράδειγμα η πρώτη παραγωγή γαλλίου στην Ευρώπη στη Βοιωτία

– χαρακτηριστικό παράδειγμα η πρώτη παραγωγή γαλλίου στην Ευρώπη στη Βοιωτία Άμυνα – η ΕΤΕπ ξεκινά δραστηριότητα στον τομέα στην Ελλάδα, με πρώτη συμφωνία τεχνικής βοήθειας τον επόμενο μήνα

– η ΕΤΕπ ξεκινά δραστηριότητα στον τομέα στην Ελλάδα, με πρώτη συμφωνία τεχνικής βοήθειας τον επόμενο μήνα Προσιτή στέγαση – κορυφαία προτεραιότητα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, με άμεσα αποτελέσματα αναμενόμενα το επόμενο διάστημα

– κορυφαία προτεραιότητα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, με άμεσα αποτελέσματα αναμενόμενα το επόμενο διάστημα Οικοσύστημα καινοτομίας και νεοφυούς επιχειρηματικότητας, που αναδύθηκε καθοριστικά χάρη στη στήριξη της ΕΤΕπ και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF)

Προκλήσεις και ευρωπαϊκή ατζέντα

Ο υπουργός αναφέρθηκε στην αυξανόμενη γεωπολιτική και γεωοικονομική αβεβαιότητα, στην ανάγκη διαχείρισης του απρόβλεπτου σε έναν «εκθετικό κόσμο» και στις μεγάλες ευρωπαϊκές προτεραιότητες:

Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων

Άρση εμποδίων μεταξύ κρατών-μελών

Θεμελίωση του ψηφιακού ευρώ

Ολοκλήρωση της τραπεζικής και κεφαλαιακής ένωσης

Σχετικά με το ερώτημα «μετά το Ταμείο Ανάκαμψης τι;», ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι πρέπει να ολοκληρωθεί επιτυχώς το RRF, να αποδειχθεί ο πολλαπλασιαστής των επενδύσεων και να συνεχιστεί η λογική της κλίμακας, της παραγωγικότητας και των μεταρρυθμίσεων – «με περισσότερα και γρηγορότερα».

Επενδύσεις: το μεγάλο στοίχημα

Κλείνοντας, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η λέξη-κλειδί παραμένει «επενδύσεις». Όταν η κυβέρνηση ανέλαβε το 2019, οι επενδύσεις βρίσκονταν στο 11% του ΑΕΠ (έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου 21-22%). Σήμερα κινούμαστε προς το 17%, αλλά χρειάζονται ακόμη περισσότερες ιδιωτικές – και ιδίως διασυνοριακές – επενδύσεις, ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει ευρωπαϊκή κλίμακα.

