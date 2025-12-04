Πιέσεις για ειρηνευτική λύση στην Ουκρανία: Οι ΗΠΑ «σπρώχνουν» σχέδιο 28 σημείων – Η Ευρώπη αναζητά ρόλο

Νέα κινητικότητα καταγράφεται στο διπλωματικό πεδίο για το ουκρανικό, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες προωθούν σχέδιο ειρήνης 28 σημείων που περιλαμβάνει αποχώρηση του Κιέβου από εδάφη του Ντονέτσκ και άτυπη αναγνώριση της ρωσικής κυριαρχίας σε Ντονέτσκ, Λουχάνσκ και Κριμαία. Οι πιέσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνονται, με κράτη-μέλη να ζητούν ξεκάθαρη απόφαση για τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Παράλληλα, η Μόσχα σκληραίνει τη στάση της και η Ευρώπη προσπαθεί να διασφαλίσει ρόλο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Το αμερικανικό σχέδιο, αποτελούμενο από 28 σημεία, προβλέπει μεταξύ άλλων αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από περιοχές του Ντονέτσκ που εξακολουθούν να ελέγχονται από το Κίεβο και ντε φάκτο αναγνώριση από τις ΗΠΑ των περιοχών Κριμαίας, Λουχάνσκ και Ντονέτσκ ως ρωσικών. Η πρωτοβουλία αυτή εκπονήθηκε χωρίς άμεση συμμετοχή της Ουκρανίας ή των ευρωπαϊκών χωρών, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στο Κίεβο και στις Βρυξέλλες.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, σε δηλώσεις του την Τρίτη, απέρριψε τροποποιήσεις που προτάθηκαν από την Ουκρανία και την Ευρώπη στο αμερικανικό σχέδιο. Την ίδια στιγμή, επιχείρησε να στείλει μήνυμα αποτροπής προς την Ευρώπη, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα δεν επιθυμεί ευρωπαϊκό πόλεμο αλλά «αν χρειαστεί, είναι έτοιμη».

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναζητά στήριξη από ευρωπαίους συμμάχους, υπογραμμίζοντας ότι η αμερικανική πρόταση μοιάζει «λίστα επιθυμιών» της Ρωσίας και ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να αποδεχθεί συμφωνία στην οποία δεν συμμετείχε.

Η συγκυρία επιβαρύνεται από την κατάσταση στο πεδίο. Ανάλυση του AFP με βάση στοιχεία του Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) δείχνει ότι τον προηγούμενο μήνα ο ρωσικός στρατός σημείωσε την μεγαλύτερη προώθησή του από τον Νοέμβριο του 2024. Παράλληλα, το Κίεβο βρίσκεται αντιμέτωπο με σκάνδαλο διαφθοράς που αφορά τον στενό κύκλο του Ζελένσκι και οδήγησε στην απομάκρυνση του προσωπάρχη και επικεφαλής διαπραγματευτή, Αντρίι Γερμάκ.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες πιέζουν ώστε η ΕΕ να χρησιμοποιήσει τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας για να παράσχει οικονομική ενίσχυση στο Κίεβο, ενδεχομένως μέσω μηχανισμού «δανείου επανορθώσεων».

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλλας, δήλωσε ότι οι ειρηνευτικές κινήσεις μπορεί να εισέλθουν σε καθοριστική φάση μέσα στην εβδομάδα, με φόντο νέο κύκλο συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις φαίνεται να παρακάμπτουν την Ευρώπη, κάτι που ανησυχεί αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Στη Μόσχα, η πρόσφατη συνάντηση των Αμερικανών απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ με τον Πούτιν χαρακτηρίστηκε «εποικοδομητική», χωρίς όμως ουσιαστική πρόοδο προς συμφωνία.

Μέσα στην ΕΕ, Γαλλία και Γερμανία ηγούνται των προσπαθειών για να διασφαλιστεί ευρωπαϊκή συμμετοχή. Πολλοί ζητούν να βρεθούν στο τραπέζι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ή/και η Κάγια Κάλλας, αν και ορισμένες χώρες –όπως η Σλοβακία– θεωρούν ότι η ΕΕ πρέπει να αναμειχθεί μόνο όταν οι μεγάλες παγκόσμιες δυνάμεις καταλήξουν σε βασικό πλαίσιο.

Ο Ολλανδός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ φαν Βέελ σημείωσε ότι δεν είναι απαραίτητο να εκπροσωπηθεί η ΕΕ από μία ή δύο μορφές, τονίζοντας πως το κρίσιμο σημείο είναι η Ουκρανία να στηρίζει οποιοδήποτε σχέδιο προωθηθεί.

