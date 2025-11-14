Πιέσεις στον Τραμπ ενόψει πιθανής ψηφοφορίας για τα αρχεία Έπσταϊν στο Κογκρέσο

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με την πιθανότητα διεξαγωγής ψηφοφορίας στο Κογκρέσο σχετικά με τη δημοσιοποίηση των αρχείων του Τζέφρι Έπσταϊν, καθώς δύο γυναίκες – μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων – δεν απέσυραν τελικά την υποστήριξή τους από το σχετικό αίτημα.

Η Ρεπουμπλικανή Λόρεν Μπόμπερτ από το Κολοράντο και η Νάνσι Μέις από τη Νότια Καρολίνα αρνήθηκαν να αφαιρέσουν τα ονόματά τους από την πρόταση, παρά τις πιέσεις που φέρεται να άσκησε ο Τραμπ. Η εξέλιξη δημιουργεί πολιτικό πονοκέφαλο για τον πρώην πρόεδρο, καθώς το ζήτημα ενδέχεται να προκαλέσει αντιδράσεις σε τμήματα της βάσης του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο Τραμπ κάλεσε την Μπόμπερτ στον Λευκό Οίκο σε μια προσπάθεια να την πείσει να ανακαλέσει την υπογραφή της. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες αφότου Δημοκρατικοί της επιτροπής εποπτείας της Βουλής δημοσιοποίησαν email που, όπως αναφέρουν, αφήνουν να εννοηθεί ότι ο Τραμπ ίσως γνώριζε περισσότερα για τις δραστηριότητες του Έπσταϊν από ό,τι είχε δηλώσει παλαιότερα.

Ο Έπσταϊν – ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο κελί του το 2019 εν αναμονή της δίκης του για υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων – είχε γράψει σε email ότι ο Τραμπ «ήξερε για τα κορίτσια».

Η εφημερίδα αναφέρει επίσης ότι ο Λευκός Οίκος επιστράτευσε πρόσωπα όπως την Παμ Μπόντι και τον διευθυντή του FBI Κας Πατέλ για να επηρεάσουν την Μπόμπερτ, με την προσπάθεια να συνοδεύεται, όπως σημειώνεται, από «ασαφείς προειδοποιήσεις» όταν δεν υπήρξε αποτέλεσμα. Η προσέγγιση αυτή, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είχε το αντίθετο αποτέλεσμα.

Ως προς τη Νάνσι Μέις, ο Τραμπ φέρεται να επιχείρησε να επικοινωνήσει μαζί της τηλεφωνικά χωρίς επιτυχία. Η ίδια, με επιστολή της, εξήγησε ότι λόγω του προσωπικού ιστορικού της με σεξουαλική κακοποίηση δεν θα μπορούσε να αλλάξει στάση.

Η απαιτούμενη πλειοψηφία των 218 υπογραφών για να προχωρήσει η πρόταση επιτεύχθηκε αυτή την εβδομάδα, μετά την ορκωμοσία της Δημοκρατικής Αντελίτα Γκριχάλβα, η οποία ανέλαβε τη θέση του πατέρα της που απεβίωσε.

Οι Δημοκρατικοί κατηγορούν τον πρόεδρο της Βουλής Μάικ Τζόνσον ότι καθυστέρησε την ορκωμοσία, ώστε να αποτραπεί προσωρινά η συγκέντρωση των αναγκαίων ψήφων. Ο Τραμπ, σύμφωνα με πηγές, έχει κινητοποιηθεί παρασκηνιακά για να αποτραπεί η διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρο Κανά εκτίμησε ότι 40 έως 50 Ρεπουμπλικάνοι ενδέχεται να στηρίξουν τη δημοσιοποίηση των αρχείων, συμμαχώντας με τους Δημοκρατικούς. Ακόμη κι αν η Βουλή εγκρίνει την πρόταση, θα πρέπει να εγκριθεί και από τη Γερουσία, όπου θεωρείται δύσκολο να περάσει. Σε κάθε περίπτωση, ο Τραμπ έχει τη δυνατότητα να θέσει βέτο.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, χαρακτήρισε τα email που δημοσιοποιήθηκαν «απόπειρα αποπροσανατολισμού από Δημοκρατικούς και φιλελεύθερα μέσα ενημέρωσης», κατηγορώντας τα ότι αποφεύγουν το ζήτημα της κυβερνητικής λειτουργίας.

