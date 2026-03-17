Πήγε για αναρρίχηση και δεν γύρισε ποτέ: Νεκρός 46χρονος στο Ναύπλιο από τσίμπημα μέλισσας

Τραγική κατάληξη είχε εξόρμηση αναρρίχησης στην Καραθώνα Ναυπλίου, όπου ο 46χρονος Δαμιανός Νάκος υπέστη αλλεργικό σοκ μετά από τσίμπημα μέλισσας και κατέληξε, παρά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Η είδηση έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην Ερμιονίδα, όπου ήταν ιδιαίτερα γνωστός για τη δράση και την προσφορά του.

17 Μαρ. 2026 11:50
Pelop News

Μια εξόρμηση στη φύση μετατράπηκε σε τραγωδία στην περιοχή της Καραθώνας, στο Ναύπλιο, όπου ο 46χρονος Δαμιανός Νάκος έχασε τη ζωή του έπειτα από τσίμπημα μέλισσας κατά τη διάρκεια αναρρίχησης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το τσίμπημα προκάλεσε έντονη αλλεργική αντίδραση, η οποία εξελίχθηκε σε αλλεργικό σοκ. Παρά την άμεση κινητοποίηση των ανθρώπων που βρίσκονταν μαζί του και τη γρήγορη μεταφορά του στο Νοσοκομείο Ναυπλίου, οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν, καθώς υπέστη ανακοπή καρδιάς.

Ο Δαμιανός Νάκος δεν ήταν απλώς ένας άνθρωπος που αγαπούσε τη φύση, αλλά μια ιδιαίτερα γνωστή και δραστήρια παρουσία στην Ερμιονίδα. Ήταν πατέρας μιας κόρης, παραγωγός και συνοδός βουνού, ενώ είχε αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής του σε πρωτοβουλίες που συνέδεαν το φυσικό περιβάλλον με τον αθλητισμό, τον εθελοντισμό και την τοπική ανάπτυξη.

Ανάμεσα στις σημαντικότερες πρωτοβουλίες του ήταν η ίδρυση της Φυσιολατρικής Ορειβατικής Ομάδας Αργολίδας, μέσα από την οποία επιδίωξε να αναδείξει τις φυσικές ομορφιές της Ερμιονίδας και να ενισχύσει δράσεις εναλλακτικού τουρισμού, πολιτισμού και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Παράλληλα, είχε ενεργό ρόλο στην Ομάδα Διάσωσης Ερμιονίδας, ενώ είχε διατελέσει και πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Ερμιονίδας για δύο χρόνια.

Η παρουσία του συνδέθηκε με σειρά παρεμβάσεων και δράσεων στην περιοχή, από τη δημιουργία και ανάδειξη μονοπατιών μέχρι την αναβίωση των αρχαίων αγώνων «Διονύσια Ερμιόνης», τη συμμετοχή σε εθελοντικές εκστρατείες όπως το «Let’s do it» και τη συμβολή στην ανανέωση αναρριχητικών πεδίων. Για όσους τον γνώριζαν, ο θάνατός του δεν αφήνει πίσω μόνο ένα βαρύ κενό στην οικογένειά του, αλλά και στην τοπική κοινωνία που τον είχε ταυτίσει με τη δράση, την εξωστρέφεια και την αγάπη για τον τόπο.

