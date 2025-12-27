Πήγε να τραβήξει όπλο στον έλεγχο: Σύλληψη 36χρονου με πιστόλι «γεμάτο» στο κέντρο της Αθήνας

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, όταν 36χρονος οδηγός επιχείρησε να τραβήξει πιστόλι κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του από άνδρες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Πήγε να τραβήξει όπλο στον έλεγχο: Σύλληψη 36χρονου με πιστόλι «γεμάτο» στο κέντρο της Αθήνας
27 Δεκ. 2025 12:48
Pelop News

Στη σύλληψη ενός 36χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., το βράδυ της Πέμπτης 25 Δεκεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από επικίνδυνο περιστατικό κατά τη διάρκεια ελέγχου.

Οι αστυνομικοί, στο πλαίσιο περιπολίας, εντόπισαν όχημα με ύποπτη κίνηση και κάλεσαν τον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο. Ο 36χρονος ακινητοποίησε το αυτοκίνητο, ωστόσο, τη στιγμή που οι αστυνομικοί τον πλησίασαν, επιχείρησε να τραβήξει πιστόλι που είχε κρυμμένο στο παντελόνι του.

Άμεσα οι άνδρες της ΔΙ.ΑΣ. τον ακινητοποίησαν, παρά την αντίσταση που προέβαλε, αποτρέποντας τα χειρότερα. Το όπλο που βρέθηκε στην κατοχή του είχε φυσίγγιο στη θαλάμη, ενώ κατασχέθηκαν επίσης γεμιστήρας και τέσσερα επιπλέον φυσίγγια.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομονοίας για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ το κατασχεθέν όπλο εξετάζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:12 Πάτρα: Δράση αλληλεγγύης από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αχαΐας για την «Κιβωτό της Αγάπης»
13:00 Τσουβέλας για τον «influencer Χριστό»: «Αντί για Cayenne είχε ένα γαϊδουράκι – δίδαξε μόνο αγάπη»
12:48 Πήγε να τραβήξει όπλο στον έλεγχο: Σύλληψη 36χρονου με πιστόλι «γεμάτο» στο κέντρο της Αθήνας
12:36 Επιστροφή στα μπλόκα: Αγρότες κλείνουν δρόμους και τελωνεία – Κλιμάκωση κινητοποιήσεων μετά την Πρωτοχρονιά
12:24 Ροδόπη: Το 7χρονο παιδί είχε κινητικά προβλήματα – Από εισπνοή μονοξειδίου του άνθρακα ο θάνατός του
12:20 H Παναχαϊκή πρώτα θέλει έμπειρους και μετά ταλέντα
12:12 Γιώργος Μαζωνάκης: «Φτάνει» – Το μήνυμα για όσους νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου ΒΙΝΤΕΟ
12:00 Ένταση στον αέρα του Action 24: Αποχώρησε ο Χρήστος Γιαννούλης μετά από καβγά με τη Σοφία Βούλτεψη ΒΙΝΤΕΟ
11:51 Αγρίνιο: Πήγαν με ταξί, τον έβγαλαν έξω και τον ξυλοκόπησαν – 17χρονος στο νοσοκομείο
11:49 Eυρωλίγκα: Η πράσινη απάντηση και η ερυθρόλευκη αναζήτηση!
11:48 Ελεγχόμενη φωτιά για την πρόληψη πυρκαγιών: Πώς η Ελλάδα θεσμοθετεί για πρώτη φορά την προδιαγεγραμμένη καύση
11:36 «Ξύπνησα μέσα στους πόνους»: Ο 22χρονος Άγγελος ζητά να βρεθεί ο οδηγός που τον εγκατέλειψε στο Πικέρμι ΒΙΝΤΕΟ
11:26 Βαρδούσια: Ποιοι ήταν οι τέσσερις ορειβάτες που βρέθηκαν θαμμένοι κάτω από το χιόνι – Και δεύτερος “δεσμός” με την Πάτρα
11:24 Λάρισα: Νεκρός 53χρονος στην πυλωτή πολυκατοικίας, τι δείχνουν τα στοιχεία
11:12 Ρωσικοί πύραυλοι στο Κίεβο πριν τη συνάντηση Βολοντίμιρ Ζελένσκι – Ντόναλντ Τραμπ: Κρίσιμες διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο
11:00 Άγιος Δημήτριος: Σκύλος γλιτώνει στο παρά πέντε όταν καταρρέει αυλή από τη νεροποντή ΒΙΝΤΕΟ
10:55 Ετοιμες για πρόκριση οι Νέες Γυναίκες της ΝΕΠ
10:48 Λένα Δροσάκη για τον γιο της: «Η σχέση μας χτίζεται μέρα με τη μέρα» – Τα Χριστούγεννα που άλλαξαν τη ζωή της
10:36 Οι αεροπορικές βάσεις Αράξου και Ανδραβίδας θωρακίζουν την εθνική ασφαλεια: Ανατολική Μεσόγειος μέσω… Δυτικής Ελλάδας
10:29 Καταδίωξη στην Εθνική Αντιρρίου–Ιωαννίνων: Δεν σταμάτησε σε έλεγχο, έτρεχε με επικίνδυνους ελιγμούς και συνελήφθη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27-28/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ