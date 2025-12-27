Πήγε να τραβήξει όπλο στον έλεγχο: Σύλληψη 36χρονου με πιστόλι «γεμάτο» στο κέντρο της Αθήνας

Στη σύλληψη ενός 36χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., το βράδυ της Πέμπτης 25 Δεκεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από επικίνδυνο περιστατικό κατά τη διάρκεια ελέγχου.

Οι αστυνομικοί, στο πλαίσιο περιπολίας, εντόπισαν όχημα με ύποπτη κίνηση και κάλεσαν τον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο. Ο 36χρονος ακινητοποίησε το αυτοκίνητο, ωστόσο, τη στιγμή που οι αστυνομικοί τον πλησίασαν, επιχείρησε να τραβήξει πιστόλι που είχε κρυμμένο στο παντελόνι του.

Άμεσα οι άνδρες της ΔΙ.ΑΣ. τον ακινητοποίησαν, παρά την αντίσταση που προέβαλε, αποτρέποντας τα χειρότερα. Το όπλο που βρέθηκε στην κατοχή του είχε φυσίγγιο στη θαλάμη, ενώ κατασχέθηκαν επίσης γεμιστήρας και τέσσερα επιπλέον φυσίγγια.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομονοίας για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ το κατασχεθέν όπλο εξετάζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



