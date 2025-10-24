Pink the City 2025: Την Κυριακή η μεγάλη ροζ γιορτή της Πάτρας

Το Άλμα Ζωής Ν. Αχαΐας ανακοίνωσε τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής του Pink the City 2025, που είχε αναβληθεί λόγω κακοκαιρίας. Η μεγάλη γιορτή ζωής και ευαισθητοποίησης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, στη συμβολή των πεζοδρόμων Αγίου Νικολάου και Μαιζώνος στο κέντρο της Πάτρας.

Με κεντρικό σύνθημα «Η διαδρομή αλλάζει, το μήνυμα πάντα ίδιο – Πρόληψη για όλους, πρόληψη παντού!», το Pink the City 2025 προσκαλεί όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν στον πιο ροζ περίπατο της χρονιάς, μετατρέποντας το κέντρο της πόλης σε ένα κύμα αισιοδοξίας, ελπίδας και ενότητας.

Η νέα διαδρομή του ροζ περιπάτου

Η φετινή διαδρομή θα ξεκινήσει από τη συμβολή των οδών Μαιζώνος και Αγίου Νικολάου, θα περάσει από την Πλατεία Γεωργίου, την οδό Γούναρη και τη Ρήγα Φεραίου, για να ολοκληρωθεί ξανά στην Αγίου Νικολάου, σε ένα φινάλε γεμάτο συναίσθημα και χαμόγελα.

Το Pink the City αποτελεί θεσμό για την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή, καθώς κάθε χρόνο χιλιάδες πολίτες, φορείς και οργανισμοί ενώνουν τις δυνάμεις τους για να στείλουν το μήνυμα της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού.

Μήνυμα ζωής και αλληλεγγύης

Η Πάτρα θα «ντυθεί ροζ» και θα γεμίσει με χαμόγελα, μουσική και συγκίνηση, σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στην ενδυνάμωση κάθε γυναίκας και στην ενημέρωση για τη σημασία του τακτικού προληπτικού ελέγχου.

Το Άλμα Ζωής Ν. Αχαΐας εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους τους συμμετέχοντες, τους εθελοντές και τους υποστηρικτές που στηρίζουν αδιάκοπα τη διοργάνωση, καθώς και στον Μέγα Χορηγό booktickets.gr για τη συμβολή του.

📅 Ημερομηνία: Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

📍 Τοποθεσία: Συμβολή Πεζοδρόμων Αγίου Νικολάου & Μαιζώνος, Πάτρα

Ραντεβού στο Pink the City 2025 – για να περπατήσουμε ξανά όλοι μαζί στο δρόμο της ζωής, της πρόληψης και της ελπίδας!

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



