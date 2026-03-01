Πήρε «άριστα» και το «5ο Koumaria Trail Series» – Φωτογραφίες/νικητές

Επιτυχία σε όλα τα επίπεδα σημείωσε το «5ο Koumaria Trail Series»στο οποίο συμμετείχαν πολλοί φίλοι του δρομικού κινήματος από την περιοχή και από όλη την Ελλάδα.

Πήρε «άριστα» και το «5ο Koumaria Trail Series» - Φωτογραφίες/νικητές Στιγμιότυπο από απονομές στο «5ο Koumaria Trail Series»
01 Μαρ. 2026 16:49
Pelop News

Αγωνιστική και οργανωτική επιτυχία σημείωσε το 5ο Koumaria Trail Series, που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο στην περιοχή Σαραβαλίου-Ομπλού από την υπερδραστήρια Κοιν.Σ.Επ. ΔΙΑΒΑ.
Πήρε «άριστα» και το «5ο Koumaria Trail Series» - Φωτογραφίες/νικητές Πήρε «άριστα» και το «5ο Koumaria Trail Series» - Φωτογραφίες/νικητές Πήρε «άριστα» και το «5ο Koumaria Trail Series» - Φωτογραφίες/νικητές Πήρε «άριστα» και το «5ο Koumaria Trail Series» - Φωτογραφίες/νικητές Πήρε «άριστα» και το «5ο Koumaria Trail Series» - Φωτογραφίες/νικητές Πήρε «άριστα» και το «5ο Koumaria Trail Series» - Φωτογραφίες/νικητές Πήρε «άριστα» και το «5ο Koumaria Trail Series» - Φωτογραφίες/νικητές Πήρε «άριστα» και το «5ο Koumaria Trail Series» - Φωτογραφίες/νικητές Πήρε «άριστα» και το «5ο Koumaria Trail Series» - Φωτογραφίες/νικητές Πήρε «άριστα» και το «5ο Koumaria Trail Series» - Φωτογραφίες/νικητές Πήρε «άριστα» και το «5ο Koumaria Trail Series» - Φωτογραφίες/νικητές Πήρε «άριστα» και το «5ο Koumaria Trail Series» - Φωτογραφίες/νικητές
Εκατοντάδες δρομείς βρέθηκαν και φέτος στην εκκίνηση με ατελείωτη διάθεση, δίνοντας ξεχωριστό παλμό στη διοργάνωση. Ο αγώνας, που αποτελεί και μίτινγκ πρόκρισης του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος ορεινού τρεξίματος, ήταν αφιερωμένος στη «Φλόγα», στηρίζοντας το σημαντικό έργο του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια. Η εκκίνηση, την οποία στήριξε και ο σύλλογος «Καλλιπάτειρα» της περιοχής μας, δόθηκε από τις εγκαταστάσεις της «Achaia Clauss», εκεί όπου έγιναν και οι απονομές.
Πήρε «άριστα» και το «5ο Koumaria Trail Series» - Φωτογραφίες/νικητές Πήρε «άριστα» και το «5ο Koumaria Trail Series» - Φωτογραφίες/νικητές Πήρε «άριστα» και το «5ο Koumaria Trail Series» - Φωτογραφίες/νικητές Πήρε «άριστα» και το «5ο Koumaria Trail Series» - Φωτογραφίες/νικητές Πήρε «άριστα» και το «5ο Koumaria Trail Series» - Φωτογραφίες/νικητές Πήρε «άριστα» και το «5ο Koumaria Trail Series» - Φωτογραφίες/νικητές Πήρε «άριστα» και το «5ο Koumaria Trail Series» - Φωτογραφίες/νικητές
Σε ό,τι αφορά τους νικητές:
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
– Ο Νίκος Ροδόπουλος πέρασε πρώτος την γραμμή τερματισμού στα 20χλμ. του back to back challenge by Koumaria Trail Series 2026.
– Η πρώτη γυναίκα στα 20 χιλιόμετρα του back to back challenge by Koumaria Trail Series 2026 ήταν η Λεμονιά Παναγιώτου.
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ
– Ο Μανώλης Πούρικας έκοψε πρώτος την κορδέλα τερματισμού στα 22 χιλιόμετρα του 5ου Koumaria Trail Series.
Πήρε «άριστα» και το «5ο Koumaria Trail Series» - Φωτογραφίες/νικητές
– Ο Σωτήρης Παπαποστόλου πέρασε πρώτος την γραμμή τερματισμού στα 40 χιλιόμετρα του 5ου Koumaria Trail Series.
Πήρε «άριστα» και το «5ο Koumaria Trail Series» - Φωτογραφίες/νικητές
– Ο Δημήτρης Τζιουργκάνος πρώτος στα 12 χλμ του 5ου Koumaria Trail Series.
Πήρε «άριστα» και το «5ο Koumaria Trail Series» - Φωτογραφίες/νικητές
– Ο Νίκος Ροδόπουλος αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής του back to back challenge των 60 χιλιομέτρων στο 5ο Koumaria Trail Series.
Πήρε «άριστα» και το «5ο Koumaria Trail Series» - Φωτογραφίες/νικητές
– Η Χαρά Θώδη πρώτη πέρασε την γραμμή τερματισμού στα 22 χιλιόμετρα του 5ου Koumaria Trail Series
Πήρε «άριστα» και το «5ο Koumaria Trail Series» - Φωτογραφίες/νικητές
–  Η Λεμονιά Παναγιώτου πρώτη στον αγώνα back to back των 60 χλμ του 5ου Koumaria Trail Series.
Πήρε «άριστα» και το «5ο Koumaria Trail Series» - Φωτογραφίες/νικητές

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:49 Ντουμπάι: Στα υπόγεια γνωστού ξενοδοχείου έχουν στηθεί καταφύγια
18:38 Μέση Ανατολή: Πανηγυρίζουν Τραμπ και Νετανιάχου για τις επιθέσεις, «Το Ιράν ζήτησε συνομιλίες»
18:30 «Αυτό είναι το κελί μου!» – Ιστορίες πίστης με μοναχούς στα μοναστήρια της Πάτρας
18:24 Επέστρεψε στα γκολ ο Ελ Κααμπί, νίκησε ο Ολυμπιακός!
18:19 Πρωταθλητής Ελλάδας ο Προμηθέας, κατέκτησε το Rising Stars – Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο
18:14 Τελικός Rising Stars: Ολος ο μπασκετικός κόσμος στο «Promitheas Park» – Φωτογραφίες
18:09 Ο ΑΟ Αιγιαλέων προηγήθηκε, αλλά έχασε από την ΑΕΚ
18:07 Ο Βαγγέλης Λιόλιος στα πάτρια εδάφη για το Rising Stars – Φωτογραφίες
17:59 Κικίλιας: «Είμαστε σε αυξημένη ετοιμότητα για στα στενά του Ορμούζ»
17:50 Α. Παναγιωτόπουλος για Οδοντωτό: Κυβέρνηση και Περιφερειάρχης δεν μπορούν να είναι απλοί θεατές
17:40 Ο Κουρέτας βράβευσε τον ήρωα καπετάνιο από τη Σκιάθο
17:30 Βρέθηκε νεκρή στην Αγία Παρασκευή Αγρινίου η γυναίκα που αγνοούνταν
17:21 Στενά του Ορμούζ: Πάνω από 150 τάνκερ παραμένουν εγκλωβισμένα
17:12 Η ΝΕΠ φιλικό «διαζύγιο» με τη Σελέστ Αλμενταρίζ
17:08 Ο Μούλας κρατάει την Παναχαϊκή στη Γ’ Εθνική!
17:04 ΙΧ έπιασε φωτιά την ώρα που ήταν στα διόδια
16:55 Η επίθεση ΗΠΑ και Ιράν σκότωσε 148 κορίτσια σε δημοτικό σχολείο θηλέων στο Ιράν
16:49 Πήρε «άριστα» και το «5ο Koumaria Trail Series» – Φωτογραφίες/νικητές
16:49 Ο Κουτσούμπας μιλάει για γκανγκστερική επέμβαση των Αμερικάνων και Ισραηλινών
16:39 ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Να δεσμευτεί ότι δεν θα υπάρξει καμία εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28/02/2026 - 01/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ