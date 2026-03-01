Πήρε «άριστα» και το «5ο Koumaria Trail Series» – Φωτογραφίες/νικητές

Αγωνιστική και οργανωτική επιτυχία σημείωσε το 5ο Koumaria Trail Series, που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο στην περιοχή Σαραβαλίου-Ομπλού από την υπερδραστήρια Κοιν.Σ.Επ. ΔΙΑΒΑ.

Εκατοντάδες δρομείς βρέθηκαν και φέτος στην εκκίνηση με ατελείωτη διάθεση, δίνοντας ξεχωριστό παλμό στη διοργάνωση. Ο αγώνας, που αποτελεί και μίτινγκ πρόκρισης του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος ορεινού τρεξίματος, ήταν αφιερωμένος στη «Φλόγα», στηρίζοντας το σημαντικό έργο του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια. Η εκκίνηση, την οποία στήριξε και ο σύλλογος «Καλλιπάτειρα» της περιοχής μας, δόθηκε από τις εγκαταστάσεις της «Achaia Clauss», εκεί όπου έγιναν και οι απονομές.

Σε ό,τι αφορά τους νικητές:

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

– Ο Νίκος Ροδόπουλος πέρασε πρώτος την γραμμή τερματισμού στα 20χλμ. του back to back challenge by Koumaria Trail Series 2026.

– Η πρώτη γυναίκα στα 20 χιλιόμετρα του back to back challenge by Koumaria Trail Series 2026 ήταν η Λεμονιά Παναγιώτου.

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ

– Ο Μανώλης Πούρικας έκοψε πρώτος την κορδέλα τερματισμού στα 22 χιλιόμετρα του 5ου Koumaria Trail Series.

– Ο Σωτήρης Παπαποστόλου πέρασε πρώτος την γραμμή τερματισμού στα 40 χιλιόμετρα του 5ου Koumaria Trail Series.

– Ο Δημήτρης Τζιουργκάνος πρώτος στα 12 χλμ του 5ου Koumaria Trail Series.

– Ο Νίκος Ροδόπουλος αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής του back to back challenge των 60 χιλιομέτρων στο 5ο Koumaria Trail Series.

– Η Χαρά Θώδη πρώτη πέρασε την γραμμή τερματισμού στα 22 χιλιόμετρα του 5ου Koumaria Trail Series

– Η Λεμονιά Παναγιώτου πρώτη στον αγώνα back to back των 60 χλμ του 5ου Koumaria Trail Series.

