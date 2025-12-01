Πήρε εξιτήριο η τραγουδίστρια Μαρίνα Σάττι

Σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες η καλλιτέχνιδα θα χρειαστεί λίγες ημέρες ξεκούρασης πριν επιστρέψει στο πάλκο

Πήρε εξιτήριο η τραγουδίστρια Μαρίνα Σάττι
01 Δεκ. 2025 12:45
Pelop News

Εξιτήριο πήρε η Μαρίνα Σάττι από το νοσοκομείο, όπου βρισκόταν τις τελευταίες ημέρες σύμφωνα με ανακοίνωση της δισκογραφικής της εταιρείας.

Η τραγουδίστρια ανέβαλε την περιοδεία της στην Αμερική λόγω προβλήματος που αντιμετώπιζε με την υγεία της, με τους θεράποντες ιατρούς της να συστήνουν αποφυγή μετακινήσεων.

Με μία ανακοίνωση της Minos EMI, τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου, έγινε γνωστό ότι η Μαρίνα Σάττι ολοκλήρωσε τη σύντομη νοσηλεία της στη Γενική Κλινική του Ιασώ και πήρε εξιτήριο. Σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες η καλλιτέχνιδα θα χρειαστεί λίγες ημέρες ξεκούρασης. Η ομάδα της βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση με τους διοργανωτές για τον επαναπρογραμματισμό της περιοδείας της και οι νέες ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σύντομα.

Η ανακοίνωση καταλήγει ότι προτεραιότητα είναι η ασφαλής επιστροφή της στις καλλιτεχνικές δραστηριότητες και εκφράζει ευχαριστίες προς τους θαυμαστές της, τους συνεργάτες και τα μέσα ενημέρωσης για τη διακριτικότητα και τη στήριξή τους.

Πριν από λίγες ημέρες, η Μαρίνα Σάττι προχώρησε σε ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μετά την ανακοίνωση της δισκογραφικής της εταιρείας για την αναβολή της περιοδείας της στην Αμερική λόγω θεμάτων υγείας.

 

