Πήρε εξιτήριο ο «Μαζώ» και ετοιμάζεται να ριχτεί ξανά στη μάχη!

Το εξιτήριο στον καλλιτέχνη δόθηκε στις 11.30 το πρωί και ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε σπίτι του, στα Νότια Προάστια.

15 Φεβ. 2026 13:13
Pelop News

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πήρε εξιτήριο από το ιδιωτικό νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύτηκε από την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου.

Οι θεράποντες γιατροί άναψαν το «πράσινο φως» μετά τις τελευταίες εξετάσεις που του έκαναν και πλέον ο καλλιτέχνης αναρρώνει στο σπίτι του. Στόχος του, είναι να επιστρέψει το συντομότερο δυνατόν στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται τη φετινή σεζόν και να εμφανιστεί μπροστά στους θαυμαστές του.

Το χειρουργείο στη χολή ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρωί του Σαββάτου.

Ο τραγουδιστής εισήχθη με γρίπη τύπου Α στο ιδιωτικό θεραπευτήριο αλλά μέσα από τις εξετάσεις που του έγιναν, εντοπίστηκαν πέτρες στη χολή, οι οποίες έπρεπε να αφαιρεθούν. Τα συμπτώματα της γρίπης άρχισαν να υποχωρούν το πρώτο 24ωρο, όμως ο Γιώργος Μαζωνάκης συνέχιζε να αισθάνεται πόνους. Αυτό οδήγησε τους γιατρούς στην απόφαση για μια σειρά από νέες εξετάσεις, που έδειξαν το πρόβλημα στη χολή.

