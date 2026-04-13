Πήρε την κάτω βόλτα ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην κατάταξη…
Δείτε πού έχει κατρακυλήσει ο Ελληνας τενίστας που κάποτε ήταν μόνιμα στην πρώτη 10άδα
Διαρκώς κατρακυλάει ο Στέφανος Τσιτσιπάς και έχει πάρει την κάτω βόλτα. Υποχώρησε 19 θέσεις στην κατάταξη του ATP, η οποία ανανεώνεται κάθε Δευτέρα.
Συγκεκριμένα, ο Έλληνας τενίστας βρίσκεται πλέον στη θέση Νο67, έχοντας συγκεντρώσει 805 πόντους.
Ο Γιάνικ Σίνερ, ο οποίος ήταν ο νικητής στο Μόντε Κάρλο, ανέβηκε στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, αφήνοντας πίσω του τον Κάρλος Αλκαράθ.
H πρώτη δεκάδα στην Παγκόσμια Κατάταξη:
Γιάνικ Σίνερ (Ιταλία) – 13.350
Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) – 13.240
Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) – 5.555
Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) – 4.710
Φελίξ-Οζέ Αλιασίμ (Καναδάς) – 4.100
Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ) – 3.900
Άλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία) – 3.895
Τέιλορ Φριτς (ΗΠΑ) – 3.870
Λορέντσο Μουζέτι (Ιταλία) – 3.625
Ντανίιλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) – 3.560
