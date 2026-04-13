Πήρε την κάτω βόλτα ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην κατάταξη...

Διαρκώς κατρακυλάει ο Στέφανος Τσιτσιπάς και έχει πάρει την κάτω βόλτα. Υποχώρησε 19 θέσεις στην κατάταξη του ATP, η οποία ανανεώνεται κάθε Δευτέρα.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας τενίστας βρίσκεται πλέον στη θέση Νο67, έχοντας συγκεντρώσει 805 πόντους.

Ο Γιάνικ Σίνερ, ο οποίος ήταν ο νικητής στο Μόντε Κάρλο, ανέβηκε στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, αφήνοντας πίσω του τον Κάρλος Αλκαράθ.

H πρώτη δεκάδα στην Παγκόσμια Κατάταξη:

Γιάνικ Σίνερ (Ιταλία) – 13.350

Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) – 13.240

Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) – 5.555

Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) – 4.710

Φελίξ-Οζέ Αλιασίμ (Καναδάς) – 4.100

Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ) – 3.900

Άλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία) – 3.895

Τέιλορ Φριτς (ΗΠΑ) – 3.870

Λορέντσο Μουζέτι (Ιταλία) – 3.625

Ντανίιλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) – 3.560

