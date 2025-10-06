Δυτικά των Ψαρών το Πίρι Ρέις, σε αυξημένη επιφυλακή το Πολεμικό Ναυτικό

Σε επιφυλακή βρίσκεται το Πολεμικό Ναυτικό, καθώς το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Πίρι Ρέις πλέει αυτή την περίοδο σε διεθνή ύδατα, δυτικά των Ψαρών, στο πλαίσιο NAVTEX που εξέδωσε η Τουρκία για ερευνητικές δραστηριότητες από τις 4 έως τις 14 Οκτωβρίου.

Παρά την απάντηση με ελληνική αντί-NAVTEX, το Πίρι Ρέις συνεχίζει τη δραστηριότητά του, με την ελληνική πλευρά να παρακολουθεί ιδιαίτερα τα 22 πιθανά υποδείγματα περιοχών έρευνας που περιλαμβάνονται στη ναυτική οδηγία. Η περιοχή των ερευνών καλύπτει από τη Θάσο μέχρι τη Χίο, τον Άη Στράτη, τη Μύκονο, την Ικαρία και τους Φούρνους και αποτελεί τη δεύτερη αντίστοιχη NAVTEX σε διάστημα λιγότερο από έναν μήνα, στο πλαίσιο των διερευνητικών ενεργειών της Chevron σε θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης.

Επαναπατρίζονται σήμερα οι 27 Έλληνες του στολίσκου «Global Sumud Flotilla»

Στο μεταξύ σε δηλώσεις του ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν ανέφερε μέσα στο Σαββατοκύριακο ότι στην Ανατολική Μεσόγειο σχηματίζονται συμμαχίες εις βάρος της Τουρκίας. Ο κ. Φιντάν τόνισε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί τις εξελίξεις και προβαίνει σε διπλωματικά μέτρα, ενώ σε περίπτωση αδυναμίας διπλωματικής αντιμετώπισης, ενεργοποιούνται στρατιωτικά και άλλα μέτρα ασφαλείας.

Επιπλέον, ο τουρκικός στόλος προετοιμάζεται για την άσκηση DenizKurd-I (“Θαλασσόλυκος”), που διεξάγεται από τις 6 έως τις 10 Οκτωβρίου στη Μαύρη Θάλασσα, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η άσκηση αυτή έχει αυξήσει την επαγρύπνηση των ελληνικών επιτελείων, δεδομένου ότι η Τουρκία ενδεχομένως επιδιώκει να προβάλλει την ναυτική της ισχύ στην περιοχή.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



