Δυτικά των Ψαρών το Πίρι Ρέις, σε αυξημένη επιφυλακή το Πολεμικό Ναυτικό

Το τουρκικό ερευνητικό σκάφος παρακολουθείται στενά από το Πολεμνικό Ναυτικό. Στο επίκεντρο και οι δηλώσεις Φιντάν για «συμμαχίες κατά της Τουρκίας» στην Ανατολική Μεσόγειο

Δυτικά των Ψαρών το Πίρι Ρέις, σε αυξημένη επιφυλακή το Πολεμικό Ναυτικό
06 Οκτ. 2025 8:51
Pelop News

Σε επιφυλακή βρίσκεται το Πολεμικό Ναυτικό, καθώς το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Πίρι Ρέις πλέει αυτή την περίοδο σε διεθνή ύδατα, δυτικά των Ψαρών, στο πλαίσιο NAVTEX που εξέδωσε η Τουρκία για ερευνητικές δραστηριότητες από τις 4 έως τις 14 Οκτωβρίου.

Παρά την απάντηση με ελληνική αντί-NAVTEX, το Πίρι Ρέις συνεχίζει τη δραστηριότητά του, με την ελληνική πλευρά να παρακολουθεί ιδιαίτερα τα 22 πιθανά υποδείγματα περιοχών έρευνας που περιλαμβάνονται στη ναυτική οδηγία. Η περιοχή των ερευνών καλύπτει από τη Θάσο μέχρι τη Χίο, τον Άη Στράτη, τη Μύκονο, την Ικαρία και τους Φούρνους και αποτελεί τη δεύτερη αντίστοιχη NAVTEX σε διάστημα λιγότερο από έναν μήνα, στο πλαίσιο των διερευνητικών ενεργειών της Chevron σε θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης.

Επαναπατρίζονται σήμερα οι 27 Έλληνες του στολίσκου «Global Sumud Flotilla»

Στο μεταξύ σε δηλώσεις του ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν ανέφερε μέσα στο Σαββατοκύριακο ότι στην Ανατολική Μεσόγειο σχηματίζονται συμμαχίες εις βάρος της Τουρκίας. Ο κ. Φιντάν τόνισε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί τις εξελίξεις και προβαίνει σε διπλωματικά μέτρα, ενώ σε περίπτωση αδυναμίας διπλωματικής αντιμετώπισης, ενεργοποιούνται στρατιωτικά και άλλα μέτρα ασφαλείας.

Επιπλέον, ο τουρκικός στόλος προετοιμάζεται για την άσκηση DenizKurd-I (“Θαλασσόλυκος”), που διεξάγεται από τις 6 έως τις 10 Οκτωβρίου στη Μαύρη Θάλασσα, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η άσκηση αυτή έχει αυξήσει την επαγρύπνηση των ελληνικών επιτελείων, δεδομένου ότι η Τουρκία ενδεχομένως επιδιώκει να προβάλλει την ναυτική της ισχύ στην περιοχή.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:34 Διπλή πρόταση μομφής κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Ευρωκοινοβούλιο: «Πυρά» από Αριστερά και Πατριώτες για πολιτική και Γάζα
12:29 Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος επισκέφθηκε τον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα: «Ένας άνθρωπος υποφέρει και ήρθα να τον δω»
12:17 Πάτρα: “Έφυγε” από τη ζωή ο Γιάννης Αγγελόπουλος, συλλυπητήρια Κ. Πελετίδη
12:10 Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη – Πιθανός «πελάτης» του κάμπινγκ ο εκτελεστής
12:07 Σεμπαστιάν Λεκορνί: «Δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να κυβερνήσω»
12:01 Με επιτυχία το Διεθνές Συνέδριο του ΠΣΑΤ – Φωτογραφίες
12:00 Πρώην κτίριο Λιμένα Πατρών: Διαγωνισμός για κατεδάφιση του «κουφαριού» στο παλιό Λιμάνι – Τελειώνει η 15ετής εγκατάλειψη
12:00 Ο «Άνθρωπος του Θεού» του Ανδρέα Κεντζού έρχεται στην Πάτρα: Μια συγκλονιστική θεατρική αναμέτρηση πίστης και αμφιβολίας
11:55 Τραγωδία στο Ηράκλειο: 70χρονος αυτοπυροβολήθηκε μπροστά στους διασώστες – Σοκαρισμένοι οι αυτόπτες
11:51 Πένθος στην Ηλεία: Έφυγε από τη ζωή ο αρχαιολόγος Άγγελος Λιάγκουρας – Μια ζωή αφιερωμένη στην Ολυμπία και την ελληνική κληρονομιά
11:40 Γιαννούλης: «Η παραίτηση Τσίπρα θα φέρει εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ» ΒΙΝΤΕΟ
11:36 Αλέξης Τσίπρας: Γιατί παραιτήθηκε τώρα από βουλευτής
11:35 Κακοκαιρία «BARBARA» σαρώνει τη Δυτική Ελλάδα: Προειδοποιούν Τσατραφύλλιας – Μαρουσάκης για ισχυρές βροχές, ανέμους και πτώση θερμοκρασίας
11:30 O Δρίτσας παίρνει την έδρα Τσίπρα: «Δεν υπήρχε άλλη επιλογή»
11:27 Θρήνος στο Διδυμότειχο: Νεκρό βρέφος 11 μηνών – 50 λεπτά μάχη για να σωθεί
11:24 Χρηματιστήριο: Νευρικό άνοιγμα της εβδομάδας
11:23 Άγριος καβγάς ζευγαριού στην Κρήτη: Κατέληξαν και οι δύο στα κρατητήρια για ενδοοικογενειακή βία
11:22 Αιγιάλεια: Ο Δήμαρχος μιλά με τους πολίτες, επίσκεψη στις Καμάρες
11:20 «Η Ζωή σου αξίζει»: Ο συγκλονιστικός Γιάννης Μπρούζος που γράφει γράμματα ζωής και αγάπης στον 7χρονο γιο του
11:15 Welcome to UP 2025: Οι Χορηγοί του της μεγάλης γιορτής του Πανεπιστημίου Πατρών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 6/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ