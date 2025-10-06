Επαναπατρίζονται σήμερα οι 27 Έλληνες του στολίσκου «Global Sumud Flotilla»

Σήμερα Δευτέρα 6 Οκτωβρίου αναμένεται να επιστρέψουν στην Ελλάδα οι 27 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» και κρατούντο στο Ισραήλ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

Όπως έγινε γνωστό, αντιπροσωπεία της ελληνικής πρεσβείας στο Τελ Αβίβ, με επικεφαλής την Πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ, επισκέφθηκε την Κυριακή τους Έλληνες στο κέντρο κράτησης όπου βρίσκονται. Σύμφωνα με το ΥΠΕΞ, όλοι είναι καλά στην υγεία τους και λαμβάνουν την απαραίτητη υποστήριξη.

Το υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεργασία με την ελληνική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις ισραηλινές αρχές για την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών επαναπατρισμού.

Με εντολή του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, έχει προγραμματιστεί ειδική πτήση τη Δευτέρα από το αεροδρόμιο Eilat-Ramon, προκειμένου να παραλάβει τους Έλληνες πολίτες και να τους μεταφέρει αυθημερόν με ασφάλεια στην Αθήνα.

