Πίσω από τα ρεπορτάζ: Άνθρωποι και καθημερινότητα στους οικισμούς Ρομά

Πίσω από τα πρωτοσέλιδα για «καταυλισμούς» υπάρχουν καθημερινές ζωές, μικρές ιστορίες και ανθρώπινα πρόσωπα που σπανίως ακούγονται.

Πίσω από τα ρεπορτάζ: Άνθρωποι και καθημερινότητα στους οικισμούς Ρομά
24 Σεπ. 2025 16:18
Pelop News

Πίσω από κάθε τίτλο για «καταυλισμό» υπάρχουν πρόσωπα. Κάποιοι σηκώνουν τα παιδιά το πρωί, κάποιοι πηγαίνουν στις δουλειές που υπάρχουν – λίγες φορές – και άλλοι απλώς προσπαθούν να περάσουν τη μέρα χωρίς να γίνουν πρωτοσέλιδο. Η δημόσια συζήτηση όμως συχνά παραλείπει αυτές τις φωνές: μένει στην εικόνα της περιπολίας, στα στατιστικά, στο σύντομο σχόλιο ενός πολιτικού. Κι έτσι χάνεται η αίσθηση της καθημερινότητας.

Όταν ακούμε ότι «θα μπουν ειδικές αστυνομικές ομάδες στους οικισμούς», η πρώτη αντίδραση πολλών είναι ανακούφιση: υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας, κάποιοι φοβούνται, κάποιοι έχουν δίκιο να περιμένουν παρέμβαση. Η δεύτερη όμως,που δεν ακούγεται τόσο, είναι το ερώτημα για το πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι μετά το πέρας της κάμερας και της είδησης. Η ανάγνωση που λείπει από τα ρεπορτάζ είναι η καθημερινή: πώς νιώθει μια μητέρα όταν περνάει περιπολία δίπλα στο σχολείο, πώς βλέπει ένας νέος τις ευκαιρίες του να στενεύουν.

Δεν λέω ότι η αστυνομία δεν έχει ρόλο, όποιος βιώνει κλοπές ή βία δικαιούται προστασία. Λέω ότι η προστασία δεν πρέπει να είναι μόνο παρουσία. Αν μια γειτονιά «σώζεται» με περιπολίες αλλά δεν έχει σχολείο, δεν έχει δουλειά, δεν έχει πρόσβαση σε υγεία, τότε το αποτέλεσμα είναι μάλλον προσωρινό. Η μικροεγκληματικότητα, σε πολλές περιπτώσεις, γεννιέται μέσα σε συνθήκες έλλειψης επιλογών· και αυτό δεν το αλλάζει μόνη της η περιπολία.

Το κρίσιμο, και αυτό που δεν χρειάζεται μεγάλες φωνές για να ειπωθεί, είναι ότι οι παρεμβάσεις που πετυχαίνουν έχουν πρόσωπο. Έχουν ανθρώπους που ακούν, που ξέρουν τα ονόματα, που μπαίνουν χωρίς φόβο στο ίδιο τραπέζι με τους κατοίκους. Οι αστυνομικοί που δουλεύουν καλά σε τέτοιες περιοχές δεν είναι «χαρακώματα»: είναι εκπαιδευμένοι στο να μιλούν, να εξηγούν, να ζητούν συνεργασία. Κι αυτό προϋποθέτει χρόνο, υπομονή και έναν άλλο τρόπο μέτρησης της επιτυχίας, όχι μόνο «πόσες συλλήψεις έγιναν», αλλά «πόσες καταγγελίες για κατάχρηση μειώθηκαν», «πόσα παιδιά επέστρεψαν στο σχολείο», «πόσοι έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες».

Δεν είναι ρομαντισμός να πεις ότι πρέπει να ακούσουμε πρώτα τους ανθρώπους. Είναι ρεαλισμός. Η εμπιστοσύνη δεν χτίζεται με εντολές αλλά χτίζεται με συμμετοχή. Όταν οι κάτοικοι νιώσουν ότι έχουν χώρο σε αποφάσεις για την περιοχή τους, τότε και οι απλές πρακτικές – φωτισμός δρόμων, καθαριότητα, μικρές τοπικές δουλειές – αποκτούν νόημα.

Αν τα ρεπορτάζ συνεχίσουν να δείχνουν μόνο περιπολίες και επικοινωνιακά στιγμιότυπα, θα μείνουν στην επιφάνεια. Αν το δημόσιο αφήγημα αλλάξει και βάλει στο κέντρο τις καθημερινές ανάγκες, τότε και οι λύσεις θα γίνουν πιο ανθρώπινες κι εντέλει πιο αποτελεσματικές. Κι αυτό, νομίζω, είναι το σημείο όπου πρέπει να σταθούμε: όχι για να μη γίνει τίποτα, αλλά για να γίνει κάτι που θα έχει συνέχεια.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Το τεστ που (μας) αποκαλύπτει εάν θα γεράσουμε καλά
23:29 Μεγάλη ανατροπή στο σκάνδαλο στους Coldplay: Ο σύζυγος της HR ήταν στην ίδια συναυλία με την ερωμένη του!
23:21 ΗΠΑ: Έφηβος ξυλοκόπησε 66χρονο εργαζόμενο σε συναυλία ράπερ, του χτυπούσε το κεφάλι!
23:02 Σοκ στο Αγρίνιο, στα 51 της χρόνια πέθανε γνωστή ακτινολόγος
22:55 Νετανιάχου: «Δεν θα δημιουργηθεί παλαιστινιακό κράτος»
22:44 Από λοίμωξη πέθανε ο Γιώργος Σταυρόπουλος, η μάχη του μίστερ εθνικά μπούτια με το Πάρκινσον
22:37 Παύλος Ασλανίδης: Κατέθεσε νέο αίτημα για την εκταφή του παιδιού του
22:28 Οι αιτήσεις για τις μετεγγραφές φοιτητών, άνοιξε η πλατφόρμα, τα δικαιολογητικά
22:19 Η μεγάλη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
22:12 Γιατί αφέθηκαν ελεύθεροι ο πλοίαρχος και ο Α’ μηχανικός του Blue Star Chios, που συνελήφθησαν για τον θάνατο του 20χρονου Τάσου
22:01 «Έκανα την κόρη μου σε ηλικία παππού. Να τα λέμε όλα η ατάκα του Βασίλη Καζούλη που θα συζητηθεί
21:52 Χριστοδουλίδης για Ερντογάν: «Κατηγόρησε άλλους για εγκλήματα που η ίδια η Τουρκία διαπράττει καθημερινά»
21:45 Ο Πάνος Κοκκινόπουλος κάνει σειρά την Πισπιρίγκου! Ποια θα την υποδοθεί
21:34 Ρούμπιο για Τραμπ: «Ο μοναδικός ηγέτης με πραγματική δυνατότητα να φέρει ειρήνη», έβαλε «πάγο» στον Ερντογάν ΒΙΝΤΕΟ
21:24 Στον Βόλο ένας 60χρονος απείλησε ότι θα σκοτώσει την αδελφή του!
21:15 Ινδία: Πέντε νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών ΒΙΝΤΕΟ
21:04 «Έχει κρίσεις άγχους, δεν είναι καθόλου εύκολο», η Διονυσία Κουκίου για την κακοποίηση της ανιψιάς της στο σχολείο
20:53 Ορφανόπουλος στον Peloponnisos fm: «Το Patrathlon είναι η μεγαλύτερη γιορτή»
20:43 Θάνατος σοκ, έχασε τον έλεγχο του αλυσοπρίονου, ακρωτηρίασε το πόδι του και πέθανε από ακατάσχετη αιμοραγία!
20:37 Μακρόν: Το ΝΑΤΟ πρέπει να σκληρύνει τη στάση του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ