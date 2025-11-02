Πισωγύρισμα για την Παναχαϊκή, θρίαμβος για τη Θύελλα ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Τεράστια νίκη για τη Θύελλα, επέστρεψε στις νίκες η Παναχαϊκή

02 Νοέ. 2025 16:57
Κακό το β’ ημίχρονο με την Παναχαϊκή να ψάχνει με πλαγιοκοπήσεις το γκολ, αλλά χωρίς να δημιουργεί καθαρή ευκαιρία παρά το σουτ στο δοκάρι του Συρμή στο 21′.

Στο β’ ημίχρονο, το γκολ της Θύελλας άναψε το παιχνίδι. Στο 47′ ο Βλασόπουλος μπήκε από αριστερά στην περιοχή, έστρωσε στον Αχ. Κουτσαντώνη, ο οποίος με πλασέ άνοιξε το σκορ.

Αμεση ήταν η απάντηση των γηπεδούχων. Στο 50′ ο Τσεκούρας έκλεψε στο κέντρο και με σουτ από το ύψος της περιοχής νίκησε τον Κολοβούρη.

Η Παναχαϊκή έψαχνε ανορθόδοξα το 2-1, η Θύελλα ζωντάνεψε και τελικά ήταν αυτή που πέτυχε το δεύτερο γκολ. Σε μια αδράνεια της άμυνας των «κοκκινόμαυρων», ο Μαντάς μπήκε ανενόχλητος από αριστερά στην περιοχή και πλάσαρε κάτω από το σώμα τον Γεωργόπουλο χωρίς να πανηγυρίσει το γκολ.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Γεωργόπουλος, Γασπαρινάτος, Σμπόρας (85′ Σταθόπουλος), Κατσαΐτης, Αγουρίδης, Ψυχογιός, Μπούρδος (67’ Δαραμούσκας), Τσεκούρας (85′ Κουτσιούδης), Καμπεράι, Συρμής (73’ Ντούνης), Νιφορόπουλος.

ΘΥΕΛΛΑ: Κολοβούρης, Κωνσταντινίδης (88′ Παραστατίδης), Δημητρέλος, Θανόπουλος, Κατριβέσης, Τριανταφυλλόπουλος, Θ. Βλασόπουλος, Αχ. Κουτσαντώνης (73’ Μπουρίκας), Χρυσανθακόπουλος, Κ. Κουτσαντώνης (62’ Μαντάς), Σκούρτας (46’ Ντίνος)

Στα άλλα σημερινά παιχνίδια:

Πανγυθεατικός – ΠΑΣ Πύργος 0-2: 39′ Μπίσα, 68′ Μπαρμπαρούσης
ΑΠΣ Ζάκυνθος – ΑΟ Μιλτιάδης 1-0: 56′ Ιβάν Σίλβα

