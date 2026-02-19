Πισπιρίγκου: Στο σκαμνί μετά από 11 μήνες

Εντεκα μήνες και δύο ημέρες μετά την πρωτόδικη απόφαση, η μάνα «των τριών κοριτσιών της Πάτρας» θα καθίσει αύριο και πάλι στο σκαμνί, προκειμένου να εξεταστεί η πολύκροτη υπόθεση των θανάτων της Μαλένας και της Ιριδας σε δεύτερο βαθμό. Πέρυσι, στις 18 Μαρτίου, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας καταδίκασε τη Ρούλα Πισπιρίγκου σε δις ισόβια για ανθρωποκτονία από πρόθεση και κατά συρροή σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Εκρινε ομόφωνα η έδρα ότι η μητέρα των δύο κοριτσιών τα οδήγησε σε ασφυκτικό θάνατο ως «άμοιρες Ιφιγένειες», για να ικανοποιήσει τον εγωκεντρισμό της, στη σχέση της με τον πρώην σύζυγό της Μάνο Δασκαλάκη.