Πισπιρίγκου: Στο σκαμνί μετά από 11 μήνες

Στο Εφετείο η πολύκροτη υπόθεση των θανάτων της Μαλένας και της Ιριδας.

Πισπιρίγκου: Στο σκαμνί μετά από 11 μήνες
19 Φεβ. 2026 11:00
Pelop News

Εντεκα μήνες και δύο ημέρες μετά την πρωτόδικη απόφαση, η μάνα «των τριών κοριτσιών της Πάτρας» θα καθίσει αύριο και πάλι στο σκαμνί, προκειμένου να εξεταστεί η πολύκροτη υπόθεση των θανάτων της Μαλένας και της Ιριδας σε δεύτερο βαθμό. Πέρυσι, στις 18 Μαρτίου, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας καταδίκασε τη Ρούλα Πισπιρίγκου σε δις ισόβια για ανθρωποκτονία από πρόθεση και κατά συρροή σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Εκρινε ομόφωνα η έδρα ότι η μητέρα των δύο κοριτσιών τα οδήγησε σε ασφυκτικό θάνατο ως «άμοιρες Ιφιγένειες», για να ικανοποιήσει τον εγωκεντρισμό της, στη σχέση της με τον πρώην σύζυγό της Μάνο Δασκαλάκη.

ΑΡΝΕΙΤΑΙ…

Πέραν της Μαλένας και της Ιριδας, που έφυγαν βίαια από τη ζωή στις 13 Απριλίου 2019 και 21 Μαρτίου 2021 αντίστοιχα, τραγικό τέλος είχε και η πρωτότοκη κόρη της οικογένειας, Τζωρτζίνα, στις 29 Ιανουαρίου 2022. Και για τον θάνατο αυτό, η Ρούλα Πισπιρίγκου, όπως αποδέχθηκε το ΜΟΔ Αθηνών, χορήγησε ισχυρή δόση κεταμίνης στην 9χρονη κόρη της και την εξόντωσε…

Η 37χρονη Ρούλα Πισπιρίγκου ουδέποτε παραδέχθηκε ότι σκότωσε τα παιδιά της. Και στις δύο απολογίες της ισχυρίστηκε ότι «μπορεί να μην ήμουν καλή μάνα, όχι όμως και δολοφόνος».

ΑΝΑΒΟΛΗ;  

Στο μεταξύ, διόλου απίθανο να ζητηθεί αύριο αναβολή εκδίκασης της υπόθεσης, όπως συνέβη και με τη δίκη της Τζωρτζίνας, της οποίας η νέα δικάσιμος έχει προσδιοριστεί για τις 16 Σεπτεμβρίου.

Ως γνωστόν, μετά τον θάνατο του γνωστού ποινικολόγου Αλέξη Κούγια, ο οποίος πίστευε στην αθωότητα της Ρούλας Πισπιρίγκου και την υπερασπίστηκε με πάθος μέχρι το τέλος της ζωής του, καθήκοντα συνηγόρου υπεράσπισης της 37χρονης ανέλαβε η ποινικολόγος Βάσω Πανταζή, η οποία ζήτησε την αναβολή της δίκης για τον θάνατο της Τζωρτζίνας, προκειμένου να μελετήσει την ογκώδη δικογραφία. Ενδέχεται να πράξει το ίδιο και αύριο…

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:48 Πάτρα: Σύλληψη 17χρονου – Εντοπίστηκε με σουγιά σε αστυνομικό έλεγχο
12:45 Ένταση στο νοσοκομείο Νίκαιας με την επίσκεψη Γεωργιάδη – «Κινδύνευσε η σωματική μου ακεραιότητα», λέει ο υπουργός ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:45 Ο Μπιλς Γκέιτς ακύρωσε ομιλία στην Ινδία, δείτε για ποιο λόγο
12:41 ΕΦΚΑ: Πληρωμές σε 5 κατηγορίες συνταξιούχων, ποιους αφορά
12:41 Πάτρα: Σύλληψη άνδρα για εκκρεμή καταδικαστική απόφαση 18 μηνών
12:37 Πάτρα: Ο «Κύριος Αμιλκάρ» επιστρέφει στο Θέατρο Αγορά για τρεις παραστάσεις μετά τα sold out
12:34 Καβάλα: Νεκρός 46χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στην εθνική Αμφίπολης – Καβάλας
12:29 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Αυτή είναι η σειρά παρέλασης των πληρωμάτων – Πύλες εισόδου και ώρες
12:25 Τολό: Το δίδυμο “αδερφάκι” του Ναυπλίου
12:20 Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και άνεμοι έως το Σάββατο – Οι περιοχές που επηρεάζονται
12:18 Οι σημερινές μάχες Κυπέλλου Ελλάδας, ποιοι θα προκριθούν στον τελικό;
12:16 Πάτρα: «Αγώνες και μεταμορφώσεις μιας γυναίκας» στο Θέατρο Πάνθεον – Δύο παραστάσεις τον Μάρτιο
12:10 Σοκ στη Βρετανία: Συνελήφθη ο πρίγκιπας Άντριου – Έρευνα για διαρροή εγγράφων και σύνδεση με την υπόθεση Έπσταϊν
12:07 Καρναβαλικό party και facepainting στο Εμπορικό Πάρκο TOP PARKS Πάτρας
12:06 Η Άγκυρα αντιδρά για την συμφωνία της Ελλάδας για το φυσικό αέριο
12:00 Νυχτερινές περιπολίες ξανά στο Αίγιο: Πρώτη ενίσχυση μετά τα δημοσιεύματα της «Π» και τις πιέσεις συνδικαλιστών
11:56 Καταδίκη πατέρα Αντωνίου: Ποινή 9,5 ετών και εξαγορά άνω των 60.000 ευρώ – Βαρύτερη απόφαση στο Εφετείο
11:54 Πατρινό Καρναβάλι: Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη απόψε live στο Royal
11:50 Πατρινό Καρναβάλι: Μουσική δράση από το Επιμελητήριο Αχαΐας για τόνωση της αγοράς στο κέντρο της Πάτρας
11:48 Ο Μπραντ Πιτ έφτασε στην Υδρα, σε «συναγερμό» το νησί
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ