Πίτα Σβόλη: Στελέχη από το ΠΑΣΟΚ μέχρι τη Νίκη και τον αθλητισμό!

15 Ιαν. 2026 9:41
Pelop News

Δεν ανέφερε τυχαία ο Κώστας Σβόλης κατά τη διάρκεια της χθεσινής μεγάλης συγκέντρωσης στο «Royal» ότι η παράταξη «Πάτρα Ενωμένη» θα διεκδικήσει το 2028 τη Δημοτική Αρχή της πόλης χωρίς κομματικά στεγανά. Στο υπερκομματικό ακροατήριο εντοπίσαμε ανθρώπους από διάφορους πολιτικούς χώρους, από τη Νέα Δημοκρατία μέχρι το ΠΑΣΟΚ και τη Νίκη, αλλά και ανθρώπους που στήριξαν σε παλιότερες εκλογικές αναμετρήσεις τον Κώστα Πελετίδη.

Οι παρουσίες του επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Σπύρου Σκιαδαρέση, της πολιτεύτριας του ΠΑΣΟΚ Παρασκευής Λουκοπούλου, αλλά και του Αλέκου Χρυσανθακόπουλου, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Κώστα Σβόλη στις προηγούμενες εκλογές είναι οι πιο χαρακτηριστικές. Οπως σχολίασε ο τελευταίος: «Η συμμετοχή των πατρινών ξεπέρασε κάθε άλλη συγκέντρωση και ο Κώστας Σβόλης ξεκαθάρισε ότι θα ηγηθεί υπερκομματικού ψηφοδελτίου στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Μένει να πραγματοποιηθεί σύγκλιση των αντιπολιτευτικών παρατάξεων με προγραμματική συμφωνία. Ώρα να ενωθούν οι δημιουργικές δυνάμεις της πόλης και η Πάτρα να ανακτήσει το χαμένο έδαφος της Πελετίδειας απαξίας της».

Στο Royal, όμως, ήταν και ο βουλευτής Αχαΐας της Νίκης Σπύρος Τσιρώνης, ο οποίος ανέφερε μάλιστα από μικροφώνου ότι «αν σήμερα βρισκόμασταν σε προεκλογική περίοδο, η Πάτρα με αυτόν τον κόσμο στο Royal θα είχε νέο Δήμαρχο», αλλά και ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης Σπιράλ Πέτρος Ψωμάς, με τον οποίον οι δίαυλοι είναι πάντα ανοικτοί, υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός, καθώς και πολλά κοινά σημεία σε προγραμματικό επίπεδο.

Στην εκδήλωση έδωσαν «παρών» και στελέχη του αθλητισμού, ενώ δεν θα μπορούσε να λείψουν φυσικά και μέλη της Παναχαϊκής, στην οποία είναι αντιπρόεδρος ο υποψήφιος Δήμαρχος της Πάτρας.

