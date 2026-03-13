Πλαφόν: Αυτή είναι η λίστα με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης

Γνωστοποιήθηκε η τελική λίστα με τα τρόφιμα και βασικά είδη στα οποία επιβάλλεται πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους για την καταπολέμηση της αισχροκέρδειας δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σημειώνεται, ότι η λίστα περιλαμβάνει τελικά 63 προϊόντα από 61 που είχε η αρχική.

Υπενθυμίζεται, ότι ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος έχει δηλώσει πως στους παραβάτες, θα μπορούσε να επιβληθεί πρόστιμο έως και 5 εκατ. ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την ποσότητα στην οποία σημειώθηκε η αθέμιτη κερδοφορία. Το μέτρο αφορά τη βιομηχανία τροφίμων το χονδρεμπόριο, τα σούπερ μάρκετ και τις εμπορικές εταιρείες που διακινούν αυτά τα προϊόντα.

Το πλαφόν αφορά τα περιθώρια κέρδους των τροφίμων και ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χονδρεμπόριο και το λιανεμπόριο. Οι εταιρείες θα πρέπει να διατηρούν το περιθώριο κέρδους τους εντός ενός καθορισμένου ορίου, το οποίο για τα προϊόντα βασικής ανάγκης δεν μπορεί να ξεπερνά έναν συγκεκριμένο αριθμό λεπτών ανά προϊόν. Η κυβέρνηση προγραμματίζει τους ελέγχους σε πραγματικό χρόνο και εφαρμόζει αυστηρές ποινές για τις επιχειρήσεις που παραβιάζουν τους νέους κανόνες. Το μέτρο αφορά κυρίως τα τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, για τα οποία η αισχροκέρδεια μπορεί να έχει άμεσες συνέπειες στην καθημερινότητα των πολιτών.

Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η επιβολή πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στα τρόφιμα θα έχει θετικό αντίκτυπο στην εξισορρόπηση των τιμών, αλλά και στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, δίνοντας έμφαση στη μεσαία τάξη και τα νοικοκυριά που πλήττονται από την ακρίβεια. Με τον τρόπο αυτό, η κυβέρνηση στοχεύει να περιορίσει τις κοινωνικές ανισότητες και να προάγει τη βιώσιμη ανάπτυξη στην αγορά τροφίμων.





Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



