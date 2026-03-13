Πλαφόν: Αυτή είναι η λίστα με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος έχει δηλώσει πως στους παραβάτες, θα μπορούσε να επιβληθεί πρόστιμο έως και 5 εκατ. ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την ποσότητα στην οποία σημειώθηκε η αθέμιτη κερδοφορία

Πλαφόν: Αυτή είναι η λίστα με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης
13 Μαρ. 2026 20:09
Γνωστοποιήθηκε η τελική λίστα με τα τρόφιμα και βασικά είδη στα οποία επιβάλλεται πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους για την καταπολέμηση της αισχροκέρδειας δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σημειώνεται, ότι η λίστα περιλαμβάνει τελικά 63 προϊόντα από 61 που είχε η αρχική.

Παράταση στα προγράμματα ενεργειακής εξοικονόμησης – Ποιες είναι οι νέες ημερομηνίες

Υπενθυμίζεται, ότι ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος έχει δηλώσει πως στους παραβάτες, θα μπορούσε να επιβληθεί πρόστιμο έως και 5 εκατ. ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την ποσότητα στην οποία σημειώθηκε η αθέμιτη κερδοφορία. Το μέτρο αφορά τη βιομηχανία τροφίμων το χονδρεμπόριο, τα σούπερ μάρκετ και τις εμπορικές εταιρείες που διακινούν αυτά τα προϊόντα.

Το πλαφόν αφορά τα περιθώρια κέρδους των τροφίμων και ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χονδρεμπόριο και το λιανεμπόριο. Οι εταιρείες θα πρέπει να διατηρούν το περιθώριο κέρδους τους εντός ενός καθορισμένου ορίου, το οποίο για τα προϊόντα βασικής ανάγκης δεν μπορεί να ξεπερνά έναν συγκεκριμένο αριθμό λεπτών ανά προϊόν. Η κυβέρνηση προγραμματίζει τους ελέγχους σε πραγματικό χρόνο και εφαρμόζει αυστηρές ποινές για τις επιχειρήσεις που παραβιάζουν τους νέους κανόνες. Το μέτρο αφορά κυρίως τα τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, για τα οποία η αισχροκέρδεια μπορεί να έχει άμεσες συνέπειες στην καθημερινότητα των πολιτών.

Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η επιβολή πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στα τρόφιμα θα έχει θετικό αντίκτυπο στην εξισορρόπηση των τιμών, αλλά και στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, δίνοντας έμφαση στη μεσαία τάξη και τα νοικοκυριά που πλήττονται από την ακρίβεια. Με τον τρόπο αυτό, η κυβέρνηση στοχεύει να περιορίσει τις κοινωνικές ανισότητες και να προάγει τη βιώσιμη ανάπτυξη στην αγορά τροφίμων.

Πλαφόν: Αυτή είναι η λίστα με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης

Πλαφόν: Αυτή είναι η λίστα με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης

Πλαφόν: Αυτή είναι η λίστα με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης
Πλαφόν: Αυτή είναι η λίστα με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:30 Αλμέιδα: «Εκτοξεύουν πυραύλους αξίας 50.000.000 ευρώ, αντί να ξοδεύουν τα χρήματα σε τρόφιμα και υποδομές»
21:20 IDF: Έβγαλαν λίστα με τους «τρομοκράτες» που έχουν εξουδετερώσει από την έναρξη των επιχειρήσεων
21:10 ΠΑΣΟΚ: Σε…αναταραχή μετά τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου
21:00 «Βρήκα μπροστά μου ένα μαχαίρι και με αυτό τον χτύπησα», συνελήφθη ο 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη, ΒΙΝΤΕΟ
20:50 Πώς γιατροί στη Μυτιλήνη έδωσαν τη ζωή 60χρονου τοξικομανούς, καθώς ήταν σε ανοιχτή γραμμή με αγγειοχειρουργούς στο «Αττικόν»
20:40 «Να ανοίξουν τα στόματα, έχουμε ενδείξεις αθλητικής βίας» τονίζει ο δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου που δολοφονήθηκε στη Θεσσαλονίκη
20:30 ΑΕΚ: Έγινε πλέον το 3ο φαβορί για την κατάκτηση του Conference League
20:20 ΗΠΑ: Επικήρυξαν και πληρώνουν 10 εκατ. δολάρια για Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και Λαριτζανί
20:09 Πλαφόν: Αυτή είναι η λίστα με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης
20:01 Αυτός είναι ο 70χρονος που συνελήφθη για απάτες και ληστείες σε βάρος ηλικιωμένων
19:52 «Σήμερα ο κόσμος μας σκοτείνιασε» συγκλονίζει ο πατέρας του 18χρονου από τον Πύργο, που έχασε τη ζωή του
19:40 Διώκεται για κατασκοπεία ο 58χρονος Πολωνός που συνελήφθη στη Σούδα
19:29 Πώς ο πόλεμος μετέτρεψε το Ντουμπάι σε πόλη-φάντασμα, εικόνες που σοκάρουν, ΒΙΝΤΕΟ
19:18 Προφυλακιστέος ο 35χρονος που ασέλγησε στην 6χρονη ανιψιά του μέσα στο παιδικό της δωμάτιο
19:10 «Με λέει γυμνοσάλιαγκα», «Τραμπούκοι», η Κωνσταντοπούλου δημοσίευσε βίντεο από τον καυγά της στη Βουλή με Μαρκόπουλο και Λαζαρίδη
19:00 Νικητής δεν υπάρχει. Μόνο συμβιβασμός
18:50 Είχαν κάνει μονοκατοικία εργαστήριο υδροπονικής κάνναβης! ΒΙΝΤΕΟ
18:47 Αυτό είναι το ελληνικό νησί που ξεχωρίζει στο εξωτερικό για την αυθεντικότητά του
18:46 Παράταση στα προγράμματα ενεργειακής εξοικονόμησης – Ποιες είναι οι νέες ημερομηνίες
18:39 Στον αέρα τα GP του Μπαχρέιν και της Σαουδικής Αραβίας λόγω πολέμου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
εφημερίδα 13.3.26
