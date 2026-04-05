Πλακιάς απαντά σε Ζωή: Με λέτε ψέματα, δεν ασκήθηκε βία, μόνο σπρωξιές έγιναν
Ο Νίκος Πλακιάς σχολίασε το βίντεο που ανέβασε η πρόεδρος της Πλεύσης, υποστηρίζοντας ότι δεν ασκήθηκε καμία λεκτική ή σωματική βία.
Για ψέματα κατηγορεί τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ο Νίκος Πλακιάς μετά από βίντεο που ανήρτησε και μιλά για αστυνομική βία κατά του Πάνου Ρούτσι.
Το βίντεο ανήρτησε και ο λογαριασμός της Πλεύσης Ελευθερίας στο X. Ο Νίκος Πλακιάς, που ήταν παρών, έσπευσε να σχολιάσει, υποστηρίζοντας ότι δεν ασκήθηκε καμία λεκτική ή σωματική βία εναντίον του Ρούτσι ούτε του Ρούτσι εναντίον των αστυνομικών. Σπρωξίματα ναι, και απώθηση ναι, όχι βία!!!».
«Δεν βλέπεις τους αστυνομικούς που σηκώνουν τα χέρια @Πλεύση Ελευθερία; Εγώ ήμουν εκεί ακριβώς όπως και δεκάδες συγγενείς και το είδαμε και εσύ δείχνεις με μια κάμερα από τα δέκα μέτρα;
Μην λέτε ψέματα, δεν θα σας βγει σε καλό. Δεν ασκήθηκε καμία λεκτική ή σωματική βία εναντίον του Ρούτσι ούτε του Ρούτσι εναντίον των αστυνομικών. Σπρωξίματα ναι, και απώθηση ναι, όχι βία!!!
Όπως και ο Ρούτσι σε καμία περίπτωση δεν έκανε ψέματα ότι χτυπήθηκε ή ένιωσε αδιαθεσία. Από την ένταση και την πίεση της ημέρας εκείνη τη στιγμή, πραγματικά ένιωσε αδιαθεσία».
