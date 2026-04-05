Πλακιάς απαντά σε Ζωή: Με λέτε ψέματα, δεν ασκήθηκε βία, μόνο σπρωξιές έγιναν

Για ψέματα κατηγορεί τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ο Νίκος Πλακιάς μετά από βίντεο που ανήρτησε και μιλά για αστυνομική βία κατά του Πάνου Ρούτσι.

Το βίντεο ανήρτησε και ο λογαριασμός της Πλεύσης Ελευθερίας στο X. Ο Νίκος Πλακιάς, που ήταν παρών, έσπευσε να σχολιάσει, υποστηρίζοντας ότι δεν ασκήθηκε καμία λεκτική ή σωματική βία εναντίον του Ρούτσι ούτε του Ρούτσι εναντίον των αστυνομικών. Σπρωξίματα ναι, και απώθηση ναι, όχι βία!!!».

«Δεν βλέπεις τους αστυνομικούς που σηκώνουν τα χέρια @Πλεύση Ελευθερία; Εγώ ήμουν εκεί ακριβώς όπως και δεκάδες συγγενείς και το είδαμε και εσύ δείχνεις με μια κάμερα από τα δέκα μέτρα;

Μην λέτε ψέματα, δεν θα σας βγει σε καλό. Δεν ασκήθηκε καμία λεκτική ή σωματική βία εναντίον του Ρούτσι ούτε του Ρούτσι εναντίον των αστυνομικών. Σπρωξίματα ναι, και απώθηση ναι, όχι βία!!!

Όπως και ο Ρούτσι σε καμία περίπτωση δεν έκανε ψέματα ότι χτυπήθηκε ή ένιωσε αδιαθεσία. Από την ένταση και την πίεση της ημέρας εκείνη τη στιγμή, πραγματικά ένιωσε αδιαθεσία».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



