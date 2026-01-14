Πλακιάς για Καρυστιανού: «Κανένας συγγενής θυμάτων των Τεμπών δεν θα την ακολουθήσει σε κόμμα»

Τη σαφή διαφωνία του με την πολιτικοποίηση της τραγωδίας των Τεμπών και τις κινήσεις της Μαρίας Καρυστιανού εξέφρασε ο Νίκος Πλακιάς, τονίζοντας ότι ούτε συγγενείς θυμάτων ούτε μέλη του Συλλόγου προτίθενται να την ακολουθήσουν σε πολιτικό εγχείρημα.

Πλακιάς για Καρυστιανού: «Κανένας συγγενής θυμάτων των Τεμπών δεν θα την ακολουθήσει σε κόμμα»
14 Ιαν. 2026 14:00
Pelop News

Την πεποίθηση ότι κανένας συγγενής θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών δεν πρόκειται να ακολουθήσει τη Μαρία Καρυστιανού σε ενδεχόμενο πολιτικό κόμμα που φέρεται να ετοιμάζει, εξέφρασε ο Νίκος Πλακιάς.

Μιλώντας στο Action24, ο κ. Πλακιάς ξεκαθάρισε ότι ούτε μέλη του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών αναμένεται να στηρίξουν μια τέτοια πρωτοβουλία, υπογραμμίζοντας πως τα εκατομμύρια πολιτών που βγήκαν στους δρόμους μετά την τραγωδία «δεν είχαν κομματικό χρώμα».

Παράλληλα, άσκησε έντονη κριτική στην επιλογή της χρονικής στιγμής, σημειώνοντας ότι η πολιτικοποίηση της υπόθεσης αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη. Όπως είπε, «έχει κάθε δικαίωμα να ασχοληθεί με την πολιτική, όμως το λάθος είναι η δεδομένη στιγμή», επισημαίνοντας ότι βρισκόμαστε μόλις έναν μήνα πριν από την επέτειο των τριών ετών από το δυστύχημα και δύο μήνες πριν από τη μεγάλη δίκη στη Λάρισα.

Ο κ. Πλακιάς έθεσε και το προσωπικό ερώτημα για το όφελος αυτής της επιλογής, τονίζοντας ότι η πολιτική εμπλοκή δεν προσφέρει τίποτα στις οικογένειες των θυμάτων. «Τι θα κερδίσει η οικογένειά μου από την πολιτικοποίηση της κ. Καρυστιανού;» διερωτήθηκε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η τραγωδία των Τεμπών δεν μπορεί να προσωποποιείται πολιτικά, λέγοντας πως «δεν είναι μία η μάνα των Τεμπών – είναι πολλές. Και είναι πάρα πολλοί και οι πατεράδες».

