Πλακιάς κατά Γεωργιάδη: «Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με την Καρυστιανού»

Απάντηση στις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη έδωσε ο Νίκος Πλακιάς, με αφορμή τον έλεγχο της ΑΑΔΕ στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, ξεκαθαρίζοντας τη θέση του απέναντι τόσο στην κυβέρνηση όσο και στη Μαρία Καρυστιανού.

Πλακιάς κατά Γεωργιάδη: «Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με την Καρυστιανού»
23 Δεκ. 2025 11:56
Pelop News

Σφοδρή αντίδραση προκάλεσαν στον Νίκος Πλακιάς οι δηλώσεις του Άδωνις Γεωργιάδης σχετικά με τον ίδιο και τη Μαρία Καρυστιανού, στον απόηχο του ελέγχου της ΑΑΔΕ στα γραφεία του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη.

Ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας της Χρύσας και της Θώμης και θείος της Αναστασίας, που έχασαν τη ζωή τους στο σιδηροδρομικό δυστύχημα, απάντησε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά τις δηλώσεις του υπουργού το μεσημέρι της Δευτέρας στον ΣΚΑΪ.

Ο κ. Γεωργιάδης, αναφερόμενος στον έλεγχο της ΑΑΔΕ, είχε υποστηρίξει ότι ο ίδιος ο κ. Πλακιάς είχε προβεί σε αλλεπάλληλες δημόσιες αναρτήσεις με αιχμές περί κακοδιαχείρισης στον Σύλλογο, διερωτώμενος εάν είναι παράλογο να ενεργοποιηθούν οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Παράλληλα, απέρριψε τον ισχυρισμό ότι πρόκειται για κυβερνητική στοχοποίηση, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «κανείς δεν εξαιρείται από τον νόμο στην Ελλάδα».

Στην απάντησή του, ο Νίκος Πλακιάς ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος και η Μαρία Καρυστιανού «δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα», τονίζοντας ότι «μας ενώνουν πολύ περισσότερα απ’ όσα μας χωρίζουν». Όπως ανέφερε, οι διαφορετικές απόψεις ή τοποθετήσεις δεν αναιρούν τον κοινό αγώνα και τη βαθιά ανθρώπινη σύνδεση που έχει διαμορφωθεί ανάμεσα στους συγγενείς των θυμάτων.

Συνεχίζοντας με αιχμηρό τόνο, ο κ. Πλακιάς άφησε σαφείς υπαινιγμούς προς την κυβερνητική πλευρά, σημειώνοντας ότι ενδεχόμενη σύγκλιση των συγγενών θα ήταν «το λιγότερο βολική» για όσους επιχειρούν να τους εμφανίσουν διχασμένους. Μάλιστα, με σαρκαστική διάθεση, ανέφερε πως ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να οδηγήσει ορισμένους «να επιστρέψουν στο παλιό τους επάγγελμα, αυτό του τηλεβιβλιοπώλη».

Η δημόσια αντιπαράθεση έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη φορτισμένο κλίμα γύρω από τις εξελίξεις που αφορούν την υπόθεση των Τεμπών, με τους συγγενείς των θυμάτων να επιμένουν στην ανάγκη διαφάνειας, δικαιοσύνης και πλήρους διερεύνησης κάθε πτυχής της υπόθεσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:13 Ρεσιτάλ κλασικής κιθάρας με τον Βασίλη Ζαφειρόπουλο στο εορταστικό πρόγραμμα του Δήμου Ήλιδας
13:04 Χριστουγεννιάτικη συναυλία από τα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών στο Νέο Δημαρχείο
13:01 Το 8ο ΓΕΛ Πατρών έστειλε μήνυμα αλληλεγγύης τα Χριστούγεννα: Στήριξη στη «Φλόγα» και σε άπορες οικογένειες ΦΩΤΟ
13:00 Ενεργειακή αναβάθμιση της τριόωροφης πτέρυγας Γεννηματά του «Αγ. Ανδρέα»: Αναμορφώνεται μετά από 40 χρόνια
12:55 Κάρε ενίσχυσης θέλει η Παναχαϊκή, οι θέσεις που ψάχνει παίκτες
12:55 Γιώργος Αυτιάς: Ζητά έκτακτη χρηματοδότηση για την Ελλάδα λόγω αυξημένων μεταναστευτικών ροών νοτίως της Κρήτης
12:52 Χριστουγεννιάτικα κάλαντα στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο από παιδιά του Κέντρου Εκκλησιαστικής Διακονίας Οινοφύτων
12:49 Δείτε ποιο ζευγάρι της showbiz χώρισε μετά από 23 χρόνια
12:45 Κλειστό το Φρούριο Ρίου από 29 Δεκεμβρίου έως 2 Ιανουαρίου
12:44 Αμερική: «Έφυγε» σε τροχαίο με φεράρι ο Βινς Ζαμπέλα
12:40 Δήμος Ερυμάνθου: Διανομή τροφίμων σε 430 συμπολίτες ενόψει των εορτών
12:39 Επίδομα θέρμανσης: Στα 124 εκ. ευρώ οι πληρωμές
12:37 Υποτροφίες αριστείας από τον Δήμο Αιγιαλείας στη μνήμη Δημήτρη Καλογερόπουλου
12:32 Αιτωλοακαρνανία: «Ξαφνικά έχουμε ελπίδα» – Συγκινεί η μητέρα του 18χρονου Μάριου μετά τη μεταμόσχευση ήπατος BINTEO
12:31 Πρωτοχρονιά στο γήπεδο θα κάνουν οι παίκτες του Απόλλωνα
12:27 Σδούκου για αγροτικά μπλόκα: «Δεν είναι ωραία η εικόνα με κλειστούς δρόμους την ώρα της εξόδου»
12:19 Δείτε το αστρονομικό ποσό που πήρε μοντέλο για να παίξει ένα λεπτό σε ταινία
12:12 Οι γυναίκες της Παναχαϊκής πήραν το ντέρμπι και είναι μόνες στην κορυφή
12:10 Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως τα Χριστούγεννα – Ποιες περιοχές επηρεάζονται
12:06 Συνεχίζονται οι γιορτινές εκδηλώσεις του Δήμου Πατρέων: Γιορτή για τα παιδιά και πλούσιο πρόγραμμα έως τα Χριστούγεννα ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ