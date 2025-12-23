Πλακιάς κατά Γεωργιάδη: «Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με την Καρυστιανού»

Σφοδρή αντίδραση προκάλεσαν στον Νίκος Πλακιάς οι δηλώσεις του Άδωνις Γεωργιάδης σχετικά με τον ίδιο και τη Μαρία Καρυστιανού, στον απόηχο του ελέγχου της ΑΑΔΕ στα γραφεία του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη.

Ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας της Χρύσας και της Θώμης και θείος της Αναστασίας, που έχασαν τη ζωή τους στο σιδηροδρομικό δυστύχημα, απάντησε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά τις δηλώσεις του υπουργού το μεσημέρι της Δευτέρας στον ΣΚΑΪ.

Ο κ. Γεωργιάδης, αναφερόμενος στον έλεγχο της ΑΑΔΕ, είχε υποστηρίξει ότι ο ίδιος ο κ. Πλακιάς είχε προβεί σε αλλεπάλληλες δημόσιες αναρτήσεις με αιχμές περί κακοδιαχείρισης στον Σύλλογο, διερωτώμενος εάν είναι παράλογο να ενεργοποιηθούν οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Παράλληλα, απέρριψε τον ισχυρισμό ότι πρόκειται για κυβερνητική στοχοποίηση, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «κανείς δεν εξαιρείται από τον νόμο στην Ελλάδα».

Στην απάντησή του, ο Νίκος Πλακιάς ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος και η Μαρία Καρυστιανού «δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα», τονίζοντας ότι «μας ενώνουν πολύ περισσότερα απ’ όσα μας χωρίζουν». Όπως ανέφερε, οι διαφορετικές απόψεις ή τοποθετήσεις δεν αναιρούν τον κοινό αγώνα και τη βαθιά ανθρώπινη σύνδεση που έχει διαμορφωθεί ανάμεσα στους συγγενείς των θυμάτων.

Συνεχίζοντας με αιχμηρό τόνο, ο κ. Πλακιάς άφησε σαφείς υπαινιγμούς προς την κυβερνητική πλευρά, σημειώνοντας ότι ενδεχόμενη σύγκλιση των συγγενών θα ήταν «το λιγότερο βολική» για όσους επιχειρούν να τους εμφανίσουν διχασμένους. Μάλιστα, με σαρκαστική διάθεση, ανέφερε πως ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να οδηγήσει ορισμένους «να επιστρέψουν στο παλιό τους επάγγελμα, αυτό του τηλεβιβλιοπώλη».

Η δημόσια αντιπαράθεση έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη φορτισμένο κλίμα γύρω από τις εξελίξεις που αφορούν την υπόθεση των Τεμπών, με τους συγγενείς των θυμάτων να επιμένουν στην ανάγκη διαφάνειας, δικαιοσύνης και πλήρους διερεύνησης κάθε πτυχής της υπόθεσης.

