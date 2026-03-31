Πλακιάς πριν από τη νέα συνεδρίαση για τα Τέμπη: «Στη δίκη αυτή αρμόζει μόνο σοβαρότητα και αξιοπρέπεια»

Μήνυμα με καθαρό αποδέκτη όλους όσοι εμπλέκονται στη δίκη για τα Τέμπη έστειλε το μεσημέρι της Τρίτης ο Νίκος Πλακιάς, ενόψει της νέας συνεδρίασης που έχει οριστεί για αύριο, Τετάρτη. Με φόντο όσα προηγήθηκαν στην έναρξη της διαδικασίας, ο ίδιος ζήτησε να επικρατήσουν συνθήκες που να ανταποκρίνονται στο βάρος της υπόθεσης και στην οδύνη των οικογενειών των θυμάτων.

Στην παρέμβασή του, ο Νίκος Πλακιάς αναφέρεται ευθέως στα σοβαρά προβλήματα συνωστισμού και οργάνωσης που, όπως σημειώνει, καταγράφηκαν κατά την έναρξη της δίκης και δυσχέραναν την ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας, δημιουργώντας προβληματικές συνθήκες για τους συγγενείς των θυμάτων. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο, καλεί όλους τους εμπλεκόμενους να επιδείξουν υπευθυνότητα, σοβαρότητα και αξιοπρέπεια, υπογραμμίζοντας πως αυτά δεν οφείλονται στους ίδιους τους συγγενείς, αλλά στη μνήμη των παιδιών που χάθηκαν.

Παράλληλα, απευθύνει έκκληση προς όλους τους αρμόδιους να σταθούν, όπως λέει, στο ύψος της περίστασης και να συμβάλουν θετικά στην ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στην ανάγκη να αποφευχθεί η άσκοπη παρουσία προσώπων που δεν συμμετέχουν στη δίκη και θέλουν απλώς να την παρακολουθήσουν είτε από περιέργεια είτε για λόγους δημοσιότητας.

Η κατακλείδα της παρέμβασής του είναι απολύτως σαφής και συμπυκνώνει το περιεχόμενο της δημόσιας έκκλησής του: στη δίκη αυτή, τονίζει, αρμόζει μόνο σοβαρότητα και αξιοπρέπεια. Το μήνυμα έρχεται σε μια στιγμή όπου η διαδικασία για την υπόθεση των Τεμπών παρακολουθείται με υψηλή κοινωνική και θεσμική φόρτιση, ενώ κάθε εικόνα αποδιοργάνωσης προκαλεί εύλογες αντιδράσεις από τις οικογένειες των θυμάτων.

