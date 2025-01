«Πλανητική Παρέλαση»: Σπάνια ευθυγράμμιση 7 πλανητών, ένα εντυπωσιακό ουράνιο φαινόμενο

Στις 28 Φεβρουαρίου 2025, θα συμβεί μια σπάνια ευθυγράμμιση 7 πλανητών του ηλιακού μας συστήματος, με τον Κρόνο, τον Ερμή, τον Ποσειδώνα, την Αφροδίτη, τον Ουρανό, τον Δία και τον Άρη να ευθυγραμμίζονται στον νυχτερινό ουρανό.

Πρόκειται για ένα φαινόμενο όπου πολλοί πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος ευθυγραμμίζονται και είναι ταυτόχρονα ορατοί από τη Γη. Ενώ παρόμοιες ευθυγραμμίσεις συμβαίνουν κάθε λίγα χρόνια, η ευθυγράμμιση 7 πλανητών είναι εξαιρετικά σπάνια.

Δύο Μεγάλες Ευθυγραμμίσεις

Πώς να παρακολουθήσετε το φαινόμενο

Η παρακολούθηση του φαινομένου μπορεί να γίνει ακόμα και με γυμνό μάτι για πλανήτες όπως η Αφροδίτη, ο Άρης, ο Δίας και ο Κρόνος.

Για τον Ποσειδώνα και τον Ουρανό, ωστόσο, θα χρειαστείτε κιάλια ή τηλεσκόπιο. Η καλύτερη θέαση επιτυγχάνεται σε καθαρό ουρανό, μακριά από τα φώτα της πόλης.

Εφαρμογές όπως το “Sky Tonight” και το “Stellarium” μπορούν να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε την ακριβή θέση κάθε πλανήτη και να παρακολουθήσετε την εξέλιξη της ευθυγράμμισης σε πραγματικό χρόνο.

Το φαινόμενο είναι πιο ευδιάκριτο λίγο μετά το ηλιοβασίλεμα ή πριν την αυγή, ενώ οι πλανήτες θα είναι ορατοί κυρίως προς τις κατευθύνσεις της δύσης και της ανατολής.

The great alignment is a great reason to internally align pic.twitter.com/C75CFFPRq0

— Astro Poets (@poetastrologers) January 8, 2025