Πλειστηριασμοί Αχαΐα: Στο σφυρί ακίνητα «φιλέτα» πολλών εκατ. ευρώ, δείτε ποια «βγαίνουν» την ερχόμενη εβδομάδα

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει προγραμματίσει νέο κύμα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών σε όλη τη χώρα, με τιμές εκκίνησης από 500 ευρώ που φτάνουν έως και τα 3,2 εκατ. ευρώ, για κατοικίες, αποθήκες, αγροτεμάχια, εργοστάσια, αποθηκευτικούς και βιομηχανικούς χώρους.

Στην Αχαΐα αναμένεται να πλειστηριαστούν εως τις 31 Δεκεμβρίου περισσότερα από 120 ακίνητα, με το υψηλότερο να έχει τιμή εκίνηση τα 1,2 εκατ. ευρώ. Μεταξύ αυτών, περίπου 60 κατοικίες υψηλής αξίας — αξίας άνω των 100.000 ευρώ έκαστη — βρίσκονται κυρίως εντός της Πάτρας. Παράλληλα, στην ευρύτερη περιοχή της Αιγιάλειας, πάνω από 50 κατοικίες πρόκειται να εκτεθούν σε διαφορετικούς πλειστηριασμούς εντός των επόμενων τεσσάρων-πέντε μηνών.

Πλειστηριασμοί για ακίνητα «φιλέτα» στην Αχαΐα

Στις 5 Νοεμβρίου προγραμματίζονται πλειστηριασμοί για δύο μονοκατοικίες 591,33 τ.μ. στο Μιντιλόγλι, προϋπολογισμένης αξίας περίπου 386.000 ευρώ.

Στις 12 Νοεμβρίου ξεχωρίζει πλειστηριασμός για κεντρικό ξενοδοχείο (1.708 τ.μ.) της Πάτρας με τιμή εκκίνησης 1,12 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν προγραμματιστεί επίσης πλειστηριασμοί για μία μονοκατοικία 608,30 τ.μ. στην Κάτω Ροδινή με αξία περίπου 545.000 ευρώ και μία μεζονέτα 245 τ.μ. στον Άγιο Γεώργιο Ρίου αξίας περίπου 250.000 ευρώ.

Στις 19 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί πλειστηριασμός για διώροφη μονοκατοικία 618,34 τ.μ., στον Άγιο Βασίλειο, προϋπολογισμένης αξίας άνω του μισού εκατομυρίου ευρώ

Στις 3 Δεκεμβρίου, τέσσερα «φιλέτα» ακίνητα στην Πάτρα με εκκινήσεις πάνω από 1,2 εκατ. ευρώ συνολικά: κτίριο διαμερισμάτων 855,23 τ.μ. στην οδό Σουνίου, αξίας 375.635 ευρώ, μεζονέτα 203,33 τ.μ. στην Παραλία Προαστείου, αξίας 325.000 ευρώ, διώροφη μονοκατοικία 213,98 τ.μ. στα Βερναδέικα, Ακταίου, αξίας 300.000 ευρώ, και διαμέρισμα 135τ.μ., αξίας 228.000 ευρώ.

Στις 17 Δεκεμβρίου μονοκατοίκια 505,36 τ.μ. στα Συχαινά, αξίας περίπου 415.000 ευρώ.

Στην Αιγιάλεια: πλειστηριασμός 19 Νοεμβρίου 2025 για συγκρότημα μονοκατοικιών 318 τ.μ. σε οικόπεδο 3,2 στρεματα στη Ροδοδάφνη Αχαΐας, αξίας περίπου 593.000 ευρώ.

Γενικότερο πλαίσιο

Η διαδικασία των πλειστηριασμών αφορά ακίνητα που είχαν δεσμευθεί από την εφορία λόγω οφειλών. Εντός της περιόδου της δέσμευσης, οι οφειλέτες είχαν τη δυνατότητα να υπαχθούν σε ρύθμιση ή να εξοφλήσουν, χωρίς όμως να το πράξουν, με αποτέλεσμα η ΑΑΔΕ να προχωρά στον προγραμματισμό εκτελέσεων.

Η εκτέλεση των πλειστηριασμών γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) και του διαδικτυακού τόπου www.eauction.gr.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι οφειλέτες

Οι ενδιαφερόμενοι οφειλέτες έχουν ακόμη τη δυνατότητα να αποτρέψουν τον πλειστηριασμό εφόσον μέχρι τη διεξαγωγή του εξοφλήσουν την οφειλή ή ενταχθούν σε ρύθμιση. Πριν τη διενέργεια του πλειστηριασμού, εκδίδεται υποχρεωτικά η έκθεση κατάσχεσης και η ειδοποίηση στον οφειλέτη.

Μετά την επίδοση της κατάσχεσης χάνει το δικαίωμα ελεύθερης διάθεσης του ακινήτου. Η πρώτη κατοικία προστατεύεται εφόσον η αντικειμενική της αξία είναι έως τα όρια απαλλαγής από τον φόρο μεταβίβασης για απόκτηση πρώτης κατοικίας.

