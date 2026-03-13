Πλεύρης για Κωνσταντινόπουλο: «Πράξη υψηλού κοινοβουλευτικού ήθους» η παράδοση της έδρας

Ως κίνηση με ιδιαίτερο πολιτικό και κοινοβουλευτικό βάρος χαρακτήρισε ο Θάνος Πλεύρης την απόφαση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου να παραδώσει την έδρα του, μετά τη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου ανέφερε ότι η στάση αυτή συνιστά πράξη υψηλού κοινοβουλευτικού ήθους.

Πλεύρης για Κωνσταντινόπουλο: «Πράξη υψηλού κοινοβουλευτικού ήθους» η παράδοση της έδρας
13 Μαρ. 2026 11:42
Pelop News

Θέση υπέρ της απόφασης του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου να παραδώσει την κοινοβουλευτική του έδρα πήρε ο Θάνος Πλεύρης, λίγες ώρες μετά τη διαγραφή του βουλευτή από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, με απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη το βράδυ της Πέμπτης 12 Μαρτίου.

Με ανάρτησή του στα social media, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου έδωσε σαφές πολιτικό στίγμα για το θέμα, υποστηρίζοντας ότι οι κοινοβουλευτικές έδρες δεν αποτελούν προσωπική ιδιοκτησία των βουλευτών, αλλά συνδέονται πρωτίστως με το κόμμα και το ψηφοδέλτιο μέσω του οποίου εξελέγησαν.

Στο σχόλιό του, ο Θάνος Πλεύρης σημείωσε ότι οι βουλευτές εκλέγονται επειδή συμμετέχουν σε κομματικά ψηφοδέλτια που κατακτούν συγκεκριμένες έδρες, ενώ η προσωπική προτίμηση των ψηφοφόρων λειτουργεί στο εσωτερικό αυτού του κομματικού πλαισίου. Με αυτή τη λογική, υποστήριξε ότι οι ψήφοι ανήκουν κατά βάση στο κόμμα και όχι αποκλειστικά στο πρόσωπο που εκλέγεται.

Παράλληλα, αναγνώρισε πως κάθε βουλευτής διαθέτει, εκ του Συντάγματος, την πλήρη ελευθερία να αποφασίσει ο ίδιος πώς θα κινηθεί πολιτικά, τονίζοντας όμως ότι αυτή η επιλογή κρίνεται δημόσια και πολιτικά. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αξιολόγησε την απόφαση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου ως στάση με ιδιαίτερη θεσμική σημασία.

Ο υπουργός συνέδεσε, μάλιστα, τη θέση του με ευρύτερες κοινοβουλευτικές πρακτικές των τελευταίων ετών, κάνοντας αναφορά σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, όπως υποστήριξε, αρχηγοί κομμάτων μετακίνησαν τη σειρά εκλογής υποψηφίων ή βουλευτές ανεξαρτητοποιήθηκαν και συγκρότησαν νέα κοινοβουλευτικά σχήματα, αγνοώντας τον τρόπο με τον οποίο είχαν εκλεγεί. Μέσα από αυτή τη σύγκριση, απέδωσε στην επιλογή Κωνσταντινόπουλου χαρακτηριστικά πολιτικής συνέπειας και κοινοβουλευτικού ήθους.

Η παρέμβαση Πλεύρη έρχεται σε μια στιγμή αυξημένης εσωκομματικής έντασης στο ΠΑΣΟΚ, με τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου να προκαλεί νέο κύκλο πολιτικών αντιδράσεων και σχολίων, ενώ ήδη έχει γίνει γνωστό ότι τη θέση του στη Βουλή αναλαμβάνει ο Βαγγέλης Γιαννακούρας.

