Πλεύρης: «Η γυναίκα μου πήρε τη σωστή απόφαση, να υπογράψει να κάνω επέμβαση με πιθανότητες 20% να ζήσω»

Είχε βρεθεί διασωληνωμένος με σηψαιμία, μετά από λοίμωξη του αναπνευστικού. Οι μέρες ήταν εφιαλτικές για τον ίδιο και τους δικούς του ανθρώπους. Οι σκέψεις που περνούσαν από το μυαλό του ήταν «μαύρες» εκείνη την περίοδο

06 Μάι. 2026 12:41
Ο Θάνος Πλεύρης παραχώρησε συνέντευξη στη διαδικτυακή εκπομπή «Political Stories», που παρουσιάζει η Μάγδα Τσέγκου και μίλησε για την σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε το 2016, όταν απειλήθηκε η ίδια η ζωή του.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, θυμήθηκε τις ώρες αγωνίας του ίδιου και της συζύγου του, η οποία μάλιστα κλήθηκε να υπογράψει τότε και να δώσει τη συγκατάθεσή της, για ένα δύσκολο χειρουργείο.

Ο Θάνος Πλεύρης ανέφερε πως οι γιατροί του έδιναν 20% πιθανότητες να τα καταφέρει στο χειρουργείο. Είχε βρεθεί διασωληνωμένος με σηψαιμία, μετά από λοίμωξη του αναπνευστικού. Οι μέρες ήταν εφιαλτικές για τον ίδιο και τους δικούς του ανθρώπους. Οι σκέψεις που περνούσαν από το μυαλό του ήταν «μαύρες» εκείνη την περίοδο.

«Η πρώτη μου σκέψη όταν μου είπαν ότι θα διασωληνωθώ, ήταν να δω τα παιδιά μου. Έλεγα να μην πεθάνω χωρίς να δω τα παιδιά μου. Είχα διασωληνωθεί την Κυριακή και τη Δευτέρα ενημέρωσαν τη σύζυγό μου ότι πρέπει να γίνει ένα κρίσιμο χειρουργείο. Έπρεπε λοιπόν, να υπογράψει ένα έγγραφο, το οποίο μου έδινε 20% πιθανότητες να επιβιώσω. Σκεφτείτε τι βάρος θα είχε αν εγώ τελικά δεν έβγαινα από αυτό το χειρουργείο», είπε αρχικά ο Θάνος Πλεύρης.

Και συνέχισε: «Τελικά ήταν η καλύτερη απόφαση που θα μπορούσε να πάρει. Αυτό σε αλλάζει. ΄Όταν ξύπνησα είχα μια αίσθηση ότι μάλλον μου είχαν ακρωτηριάσει το πόδι, παρόλα αυτά έλεγα από μέσα μου “φτάνει που ζω”. Θα μου συνέβαινε κάτι και τα παιδιά δεν θα είχαν ανάμνηση τους πατέρα τους».

«Περνάω όσο περισσότερο χρόνο μπορώ με τα παιδιά μου. Με τον γιο μου παίζουμε ποδόσφαιρο και με την κόρη μου υπάρχει υγιής έρωτας. Είμαι προοδευτικός σαν πατέρας», εξομολογήθηκε ο Θάνος Πλεύρης.

