Πλεύρης: Το καλό και το κακό σενάριο για την πανδημία -Σε ρυθμούς Μαρτίου «τρέχουν» οι εμβολιασμοί

Στους ρυθμούς του περασμένου Μαρτίου «τρέχουν» οι εμβολιασμοί, με περίπου 1 εκατ. προγραμματισμένα ραντεβού, αν και δεν είναι αυτοί που θα ήθελε η κυβέρνηση, όπως ανέφερε ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες.

Εξέφρασε δε την ικανοποίηση του για την πορεία εμβολιασμών με την τρίτη δόση σε αντίθεση με την πρώτη δόση, για την οποία δεν καταγράφεται ενδιαφέρον στις μεγάλες ηλικίες,σε πολίτες άνω των 60 ετών, που υπολογίζονται στους 570.000.

Αναφερθείς στα ποσοστά εμβολιασμών στο υπουργείο Υγείας, ο κ. Πλεύρης είπε ότι είναι στο 75% έναντι 25% που είναι ανεμβολίαστοι, ενώ λίγο χαμηλότερα είναι τα ποσοστά στον ΕΟΦ.

Για μια ακόμη φορά, ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι δε θα γίνει lockdown, καθώς έχει εμβολιαστεί το 73% του ενήλικου πληθυσμού και δεν κινδυνεύει με βαριά νόσηση. Μάλισα, ανέφερε ότι πλέον ούτε στην επιτροπή καταγράφεται τάση είσηγησης για ολικό απαγορευτικό.

Στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε ότι παρατηρείται σταθεροποίηση στις περιφέρειες που απασχολούν, με τη μεν Θεσσαλία να καταγράφει πτώση και τη Θεσσαλονίκη σταθεροποίηση.

Ο κ. Πλεύρης επισήμανε ότι είναι παρουσιάζουν ενδιαφέρον τα δεδομένα που δείχνουν ότι η Αθηνα με 300 κρούσματα περισσότερα από τη Θεσσαλονίκη σε ημερήσια βάση «παράγει» λιγότερες ΜΕΘ.

Τέλος, αναφέρθηκε στο «καλό» και στο «κακό» σενάριο για την πορεία της πανδημίας, τονίζοντας ότι στην πρώτη περίπτωση αναμένεται κορύφωση του τέταρτου κύματος την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου και στη δεύτερη μετά τα Χριστούγεννα.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/politics/pleyris-koronoios-se-rythmous-martiou-emvoliasmoi-kalo-kako-senario-pandimias

