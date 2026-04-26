Πλήγμα στον Τουρισμό της Αχαΐας λόγω πολέμου, φέτος μόνο το 30% των κρατήσεων

Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της καλοκαιρινής σεζόν, δυστυχώς τα μηνύματα που έρχονται από το εξωτερικό για τα παραλιακά ξενοδοχεία της Αχαΐας είναι αρνητικά, καθώς οι κρατήσεις εμφανίζονται αισθητά μειωμένες σε σχέση με το 2025, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Tουλάχιστον όσον αφορά τις κρατήσεις του διμήνου Μαΐου – Ιουνίου, κατά το οποίο παραδοσιακά το 90% της πελατείας στα καταλύματα της Δυτικής Αχαΐας προέρχεται από τουρίστες του εξωτερικού, παρατηρείται σημαντική κάμψη, με βασική αιτία τον πόλεμο, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό.

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Η «Π» μίλησε με τον πρόεδρο της Ενωσης Ξενοδόχων Αχαΐας και ιδιοκτήτη ξενοδοχειακής μονάδας στη Δυτική Αχαΐα, Δημήτρη Διαμαντόπουλο, ο οποίος τόνισε: «Είχαμε ξεκινήσει αρκετά καλά σε ό,τι αφορά την καλοκαιρινή σεζόν, όμως η έναρξη του πολέμου έφερε ορισμένες ακυρώσεις, όπως συνέβη και σε όλη την Ελλάδα. Οι κρατήσεις έχουν “παγώσει” το τελευταίο διάστημα και είναι λιγότερες σε σχέση με πέρυσι. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό σημείο του 2025, μπορούμε να πούμε ότι οι κρατήσεις που έχουν προγραμματιστεί ανέρχονται περίπου στο 30%, τουλάχιστον για το πρώτο δίμηνο, αφού ακόμα είναι νωρίς για το επόμενο διάστημα.

Το θετικό είναι ότι σύντομα ξεκινούν οι πτήσεις στο αεροδρόμιο του Αράξου και κυρίως από τις 15-20 Μαΐου, οπότε αναμένονται περισσότερες αφίξεις από τις αγορές της Βαλτικής, της Τσεχίας και της Πολωνίας, γεγονός που εκτιμάται ότι θα αυξήσει τις κρατήσεις. Σίγουρα υπάρχει προβληματισμός, όμως υπάρχει και μία θετική εξέλιξη για την περιοχή μας. Πρόκειται για τη στρατιωτική άσκηση με την ονομασία NATO Tiger Meet 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της 116 Πτέρυγας Μάχης Αράξου και θα φέρει για 15 ημέρες αρκετούς στρατιωτικούς, οι οποίοι θα διαμείνουν σε καταλύματα της περιοχής. Από εκεί και πέρα, ελπίζουμε η πολεμική σύρραξη να τελειώσει το συντομότερο δυνατό, ώστε στη συνέχεια οι κρατήσεις να αυξηθούν για το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου, που αποτελεί το ισχυρότερο διάστημα για τα καταλύματά μας».



ΚΑΝΕΛΛΗΣ

Πάμε, όμως, να δούμε τι συμβαίνει και στην αντίπερα όχθη της Αχαΐας, στην Αιγιάλεια, όπου ο ιδιοκτήτης ξενοδοχειακής μονάδας της περιοχής και αντιπρόεδρος του ΔΣ, Χρήστος Κανελλής, υπογράμμισε: «Οι κρατήσεις που έχουμε για τη φετινή σεζόν κινούνται με πιο αργούς ρυθμούς λόγω του πολέμου, κάτι που ισχύει γενικότερα σε όλη την Ελλάδα. Στην Αιγιάλεια ποντάρουμε σημαντικά και στον εγχώριο τουρισμό, λόγω της εγγύτητας με τα αστικά κέντρα και του πλεονεκτήματος ότι ο προορισμός είναι οδικός. Πιστεύουμε ότι οι κρατήσεις θα αυξηθούν σημαντικά το επόμενο διάστημα. Στα θετικά συγκαταλέγεται το γεγονός ότι όσες κρατήσεις υπάρχουν δεν έχουν ακυρωθεί λόγω του πολέμου.

Σε κάθε περίπτωση, θα περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσουν τα δεδομένα και ταμείο θα κάνουμε στο τέλος της σεζόν».

