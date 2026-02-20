Πλημμυρική απειλή στο Πύθιο: Τα νερά του Έβρου «άγγιξαν» τα σπίτια

Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η άνοδος της στάθμης του Ποταμός Έβρος, καθώς τα νερά έφτασαν έως τα σπίτια στο Πύθιο Διδυμοτείχου, αγγίζοντας ακόμη και τις σιδηροδρομικές γραμμές μπροστά από τον οικισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου Evros-news.gr, από το βράδυ της προηγούμενης ημέρας το νερό είτε υπερχείλισε είτε έσπασε δευτερογενή αναχώματα στην περιοχή. Το αποτέλεσμα ήταν να πλημμυρίσουν ανεξέλεγκτα χιλιάδες στρέμματα, μεταξύ των οποίων και εκτάσεις που εκτείνονται μπροστά από το χωριό.

Καλύφθηκαν γήπεδα και υποδομές

Ενδεικτική της σοβαρότητας της κατάστασης είναι η εικόνα στις αθλητικές εγκαταστάσεις του οικισμού. Το γήπεδο ποδοσφαίρου, μαζί με τα αποδυτήρια, καθώς και το γήπεδο μπάσκετ έχουν σχεδόν καλυφθεί πλήρως από τα νερά, δημιουργώντας εικόνες που θυμίζουν προηγούμενες μεγάλες πλημμύρες της περιοχής.

Τα νερά του Έβρου έφτασαν δίπλα στα σπίτια του Πυθίου, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους, οι οποίοι παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη του φαινομένου.

Μνήμες από παλαιότερες πλημμύρες

Οι παλαιότεροι θυμούνται περιόδους κατά τις οποίες ο οικισμός είχε βρεθεί σε σοβαρό κίνδυνο, με τα νερά να απειλούν κατοικίες και περιουσίες. Παρότι για την προστασία του χωριού είχε κατασκευαστεί –μετά τις σιδηροδρομικές γραμμές και πριν από τον οικισμό– τσιμεντένιος φράχτης, η ένταση του φαινομένου προκαλεί ανησυχία για το κατά πόσο οι υφιστάμενες υποδομές επαρκούν.

Η τοπική κοινωνία παραμένει σε επιφυλακή, καθώς για το βράδυ και την επόμενη ημέρα αναμένονται νέες βροχοπτώσεις. Παράλληλα, αβεβαιότητα επικρατεί σχετικά με την ποσότητα υδάτων που θα διοχετευθεί μέσω του ποταμού Άρδα στον Έβρο από τη Βουλγαρία, στοιχείο που μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τη στάθμη του ποταμού.

Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης, ενώ οι κάτοικοι ελπίζουν ότι τα νερά θα υποχωρήσουν χωρίς να απαιτηθούν εκκενώσεις ή να προκληθούν εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια και καλλιέργειες.

