Πλημμύρισαν στην Ιταλία, σοκαριστικές οι εικόνες

Δεκάδες ήταν οι κλήσεις των πολιτών στην Πυροσβεστική με την κακοκαιρία να εξαντλεί τις δυνάμεις των διασωστών

23 Σεπ. 2025 17:32
Στην Ιταλία συνεχίζεται το έντονο κύμα κακοκαιρίας το οποίο χθες, Δευτέρα (22/9/2025), προκάλεσε τεράστια προβλήματα στην περιοχή της Λομβαρδίας.

Σήμερα Τρίτη (23/9/2025), σφοδρή καταιγίδα έπληξε το νησί Ίσκια, σε μικρή απόσταση από την Νάπολη της Ιταλίας. Δρόμοι και σπίτια πλημμύρισαν ενώ δεκάδες ήταν οι κλήσεις των πολιτών στην Πυροσβεστική με την κακοκαιρία να εξαντλεί τις δυνάμεις των διασωστών.

Στην Λιγουρία, περιφέρεια με πρωτεύουσα την Γένοβα, εξαιτίας των ασταμάτητων καταιγίδων πλημμύρισαν οι περιοχές Λα Σπέτσια και Σαν Τερέντσο ντι Λέριτσι.

Στην Τοσκάνη της κεντρικής Ιταλίας η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε υπερχείλιση χειμάρρου στην περιοχή του Γκροσέτο και η κυκλοφορία σε περιφερειακούς δρόμους έχει διακοπεί.

Έξω από το Τορίνο, τέλος, πυροσβέστες και δύτες συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού μίας ξένης τουρίστριας, η οποία παρασύρθηκε χθες το μεσημέρι από το μένος των υδάτων στην περιοχή Σπίνιο Μονφεράτο.
