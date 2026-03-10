Πλήρης δικαίωση για την Καλόγρια: Κατοχυρώνεται τυπικά ως δημόσιο κτήμα ο παλαιός αιγιαλός

Ελεύθερη πρόσβαση πολιτών εξασφαλίζεται μετά από πολύμηνη μάχη φορέων και πολιτών

Πλήρης δικαίωση για την Καλόγρια: Κατοχυρώνεται τυπικά ως δημόσιο κτήμα ο παλαιός αιγιαλός
10 Μαρ. 2026 10:40
Pelop News

Με απόφαση ΑΔΑ: 9ΖΣΖΟΡ1Φ-ΡΥΨ του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Δημητρίου Κατσαρού, κατοχυρώνεται και τυπικά ως δημόσιο κτήμα τμήμα του παλαιού αιγιαλού υπό τον αριθμό ΑΒΚ 32 στην περιοχή Καλόγριας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας (Π.Ε. Αχαΐας), όπως ενημερώνει με ανακοίνωσή της η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Δυτικής Ελλάδος.

Η απόφαση βασίζεται στην ομόφωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δημοσίων Κτημάτων Αχαΐας της 13ης Φεβρουαρίου 2026 και απορρίπτει οποιαδήποτε διαγραφή του δημοσίου χαρακτήρα της συγκεκριμένης έκτασης.

Η εξέλιξη αυτή συνιστά σημαντική νίκη για την Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας, τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και την Οικολογική Κίνηση Πάτρας, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή αγωνίστηκαν για τη διατήρηση του δημοσίου χαρακτήρα της παραλίας και την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στις ακτές.

Παράλληλα, η Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας και οι συνεργαζόμενοι φορείς έχουν ήδη καταθέσει μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Πατρών, ζητώντας τη διερεύνηση τυχόν παραλείψεων ή ενεργειών της Διοίκησης στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Η σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη στους ενδιαφερόμενους πολίτες.

