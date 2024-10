Πληροφορίες για τον ηγέτη της Χαμάς ότι είναι ζωντανός;

Μέσα του Ισραήλ ανέφεραν σήμερα ότι ο ηγέτης της Χαμάς Yahya Sinwar είναι ζωντανός και έχει έρθει σε επαφές με μεσολαβητές του Κατάρ, επικαλούμενα διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των Al-Arabiya και Daily Mail.

Πρόσφατα, ένας ανώτερος διπλωμάτης του Κατάρ δήλωσε στην Jerusalem Post ότι οι αναφορές για άμεση επαφή είναι ψευδείς και όλες οι προσπάθειες διαπραγμάτευσης έχουν γίνει μέσω της ανώτερης πολιτικής προσωπικότητας της Χαμάς Khalil al-Hayah.

Yahya Sinwar, who some believed had been Killed recently by an Israeli Airstrike on the Gaza Strip, due to his Unusual Leave of Absence from Official Media Channels; has now Reappeared, with Qatari Officials and Negotiators stating that he has now Reestablished Contact. pic.twitter.com/jcPiR6YQpi

