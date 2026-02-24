Πλήρωμα 188 «Καρναβαλίνκας»: Φαντασμαγορική παρουσία και δυναμική πορεία στον Κρυμμένο Θησαυρό

Μία από τις συμμετοχές που ξεχώρισαν στη φετινή καρναβαλική παρέλαση του Πατρινό Καρναβάλι ήταν το πλήρωμα 188 «Καρναβαλίνκας», κερδίζοντας τις εντυπώσεις με την αισθητική, τη συνοχή και τον παλμό του.

Επικεφαλής της ομάδας είναι ο Βασίλης Ροδόπουλος, ο οποίος μαζί με καλούς φίλους και έμπειρους καρναβαλιστές κατάφερε να δημιουργήσει ένα σύνολο που συνδύαζε δημιουργικότητα και αυθεντικό καρναβαλικό πνεύμα. Η καλλιτεχνική τους πρόταση ξεχώρισε για τις εντυπωσιακές στολές και κυρίως για τα φαντασμαγορικά καπέλα, τα οποία αποτέλεσαν το σήμα κατατεθέν της παρουσίας τους στην παρέλαση.

Το πλήρωμα 188 απέδειξε πως η επιτυχία στο Καρναβάλι δεν είναι μόνο θέμα εικόνας, αλλά και ομαδικότητας. Με έντονο πάθος, κέφι και αστείρευτη ενέργεια, τα μέλη του κατάφεραν να μεταδώσουν τη χαρά της γιορτής στους θεατές, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα σε όλη τη διαδρομή.

Παράλληλα, οι «Καρναβαλίνκας» δεν περιορίζονται μόνο στη μεγάλη παρέλαση. Συμμετέχουν δυναμικά και στο παιχνίδι του Κρυμμένου Θησαυρού, έναν από τους πιο αγαπημένους και απαιτητικούς θεσμούς του Πατρινού Καρναβαλιού. Με συστηματική προετοιμασία και ομαδικό πνεύμα, καταφέρνουν να βρίσκονται σε καλές θέσεις στη γενική βαθμολογία, επιβεβαιώνοντας τη σοβαρή και οργανωμένη δουλειά που γίνεται στο εσωτερικό της ομάδας.

Η φετινή τους παρουσία αποτελεί ακόμη μία απόδειξη ότι το Πατρινό Καρναβάλι παραμένει ζωντανό μέσα από παρέες που επενδύουν στη δημιουργία, στη φιλία και στη συλλογική εμπειρία. Το πλήρωμα 188 «Καρναβαλίνκας» δείχνει τον δρόμο, συνδυάζοντας παράδοση, φαντασία και αγωνιστικό πνεύμα, τόσο στην παρέλαση όσο και στις παράλληλες δράσεις του θεσμού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



