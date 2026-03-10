Πληρωμένες εισφορές αλλά χωρίς ασφαλιστική ικανότητα – Τι πρέπει να κάνουν οι μη μισθωτοί

Προβλήματα με την ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν αρκετοί μη μισθωτοί ασφαλισμένοι, παρότι έχουν προχωρήσει στην πληρωμή των απαιτούμενων εισφορών. Σε αρκετές περιπτώσεις, το σύστημα εξακολουθεί να εμφανίζει οφειλές ή κενό ασφάλισης, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να διαπιστώνουν το ζήτημα ακόμη και τη στιγμή που χρειάζονται ιατρική συνταγή ή άλλη παροχή υγείας.

Σύμφωνα με όσα προβλέπει ο e-ΕΦΚΑ, η ασφαλιστική ικανότητα για τους μη μισθωτούς ανανεώνεται για το διάστημα από 1 Μαρτίου 2026 έως 28 Φεβρουαρίου 2027, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η εξόφληση των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η χορήγηση μπορεί να γίνεται και σε μηνιαία βάση.

Το βασικό πρόβλημα φαίνεται να εντοπίζεται στην καθυστέρηση ενημέρωσης των πληροφοριακών συστημάτων, καθώς πληρωμές που έχουν ήδη γίνει δεν αποτυπώνονται άμεσα στο μηχανογραφικό περιβάλλον. Έτσι, ακόμη και όταν παλαιότερες οφειλές έχουν τακτοποιηθεί, ο ασφαλισμένος μπορεί να εξακολουθεί να εμφανίζεται ως μη ενήμερος.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απευθυνθούν στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση του e-ΕΦΚΑ ή να υποβάλουν σχετικό αίτημα μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε μη μισθωτούς». Όπως διευκρινίζει ο φορέας, η εξόφληση των καθυστερούμενων εισφορών δεν συνεπάγεται αυτόματη ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας, καθώς απαιτείται έλεγχος από τις υπηρεσίες και στη συνέχεια έγκριση ή απόρριψη του αιτήματος.

Ο e-ΕΦΚΑ επισημαίνει ακόμη ότι για την ταχύτερη ενημέρωση του συστήματος παρέχεται η δυνατότητα καταβολής μέσω IRIS από το DASHBOARD-myEFKA και την εφαρμογή myEFKAmobile, ενώ διαθέσιμη είναι και η πληρωμή μέσω online ΔΙΑΣ.

Το ζήτημα έχει προκαλέσει αναστάτωση σε πολλούς μη μισθωτούς, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου εμφανίζονται ασυμφωνίες στα στοιχεία ή καθυστερήσεις στην καταχώριση δεδομένων. Για τον λόγο αυτό, όσοι βλέπουν στο σύστημα οφειλές που έχουν ήδη εξοφληθεί ή διαπιστώνουν ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί η ασφαλιστική τους ικανότητα, χρειάζεται να κινηθούν άμεσα ώστε να γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος και η σχετική διόρθωση.

