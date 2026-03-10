Πληρωμένες εισφορές αλλά χωρίς ασφαλιστική ικανότητα – Τι πρέπει να κάνουν οι μη μισθωτοί

Ασφαλισμένοι που έχουν εξοφλήσει εισφορές βλέπουν ακόμη εκκρεμότητες στο σύστημα και μένουν χωρίς ανανεωμένη ασφαλιστική ικανότητα. Τι προβλέπεται για την περίοδο 2026-2027 και ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσουν για να λυθεί το πρόβλημα.

Πληρωμένες εισφορές αλλά χωρίς ασφαλιστική ικανότητα – Τι πρέπει να κάνουν οι μη μισθωτοί
10 Μαρ. 2026 15:27
Pelop News

Προβλήματα με την ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν αρκετοί μη μισθωτοί ασφαλισμένοι, παρότι έχουν προχωρήσει στην πληρωμή των απαιτούμενων εισφορών. Σε αρκετές περιπτώσεις, το σύστημα εξακολουθεί να εμφανίζει οφειλές ή κενό ασφάλισης, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να διαπιστώνουν το ζήτημα ακόμη και τη στιγμή που χρειάζονται ιατρική συνταγή ή άλλη παροχή υγείας.

Σύμφωνα με όσα προβλέπει ο e-ΕΦΚΑ, η ασφαλιστική ικανότητα για τους μη μισθωτούς ανανεώνεται για το διάστημα από 1 Μαρτίου 2026 έως 28 Φεβρουαρίου 2027, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η εξόφληση των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η χορήγηση μπορεί να γίνεται και σε μηνιαία βάση.

Το βασικό πρόβλημα φαίνεται να εντοπίζεται στην καθυστέρηση ενημέρωσης των πληροφοριακών συστημάτων, καθώς πληρωμές που έχουν ήδη γίνει δεν αποτυπώνονται άμεσα στο μηχανογραφικό περιβάλλον. Έτσι, ακόμη και όταν παλαιότερες οφειλές έχουν τακτοποιηθεί, ο ασφαλισμένος μπορεί να εξακολουθεί να εμφανίζεται ως μη ενήμερος.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απευθυνθούν στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση του e-ΕΦΚΑ ή να υποβάλουν σχετικό αίτημα μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε μη μισθωτούς». Όπως διευκρινίζει ο φορέας, η εξόφληση των καθυστερούμενων εισφορών δεν συνεπάγεται αυτόματη ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας, καθώς απαιτείται έλεγχος από τις υπηρεσίες και στη συνέχεια έγκριση ή απόρριψη του αιτήματος.

Ο e-ΕΦΚΑ επισημαίνει ακόμη ότι για την ταχύτερη ενημέρωση του συστήματος παρέχεται η δυνατότητα καταβολής μέσω IRIS από το DASHBOARD-myEFKA και την εφαρμογή myEFKAmobile, ενώ διαθέσιμη είναι και η πληρωμή μέσω online ΔΙΑΣ.

Το ζήτημα έχει προκαλέσει αναστάτωση σε πολλούς μη μισθωτούς, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου εμφανίζονται ασυμφωνίες στα στοιχεία ή καθυστερήσεις στην καταχώριση δεδομένων. Για τον λόγο αυτό, όσοι βλέπουν στο σύστημα οφειλές που έχουν ήδη εξοφληθεί ή διαπιστώνουν ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί η ασφαλιστική τους ικανότητα, χρειάζεται να κινηθούν άμεσα ώστε να γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος και η σχετική διόρθωση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:17 Γιατί προφυλακίστηκε ο 48χρονος Σουδανός που απειλούσε να ανατιναχθεί έξω από τη ΓΑΔΑ
17:16 Το «όπλο» που βοηθά να μένουμε ψύχραιμοι στο στρες
17:12 Η Κομισιόν βάζει στο τραπέζι μικρούς πυρηνικούς αντιδραστήρες και μέτρα για χαμηλότερους λογαριασμούς
17:08 Προφυλακίστηκε ο 48χρονος που απειλούσε να ανατιναχθεί έξω από τη ΓΑΔΑ
17:05 Κιμ Καρντάσιαν και Λιούις Χάμιλτον: Τα νέα δημοσιεύματα μιλούν για σχέση που δυναμώνει
17:00 Γιώργος Φλωρίδης στην «Π»: «Κίνδυνος για τη Δημοκρατία η επίθεση στη Δικαιοσύνη» ΒΙΝΤΕΟ
16:57 Στενά του Ορμούζ: Νέα προειδοποίηση από την Τεχεράνη για την ασφάλεια στην περιοχή
16:57 Καναδάς: Συναγερμός μετά από πυροβολισμούς στο προξενείο των ΗΠΑ στο Τορόντο
16:52 Ολυμπιακός: Χωρίς Βεζένκοβ με την Παρί – Πότε θα κριθεί η συμμετοχή του Μόρις
16:46 Γιώργος Πανουσόπουλος: Η ζωή, η οικογένεια και το ξεχωριστό αποτύπωμά του στο ελληνικό σινεμά
16:43 Κύπελλο Ερασιτεχνών: Ημερομηνία – έκπληξη για τους ημιτελικούς
16:38 Αιγιάλεια: Συνέντευξη Τύπου Ανδριόπουλου για δημοτικά τέλη και στήριξη της τοπικής κοινωνίας
16:31 Γ’ Εθνική: Τότε θα γίνει η κλήρωση των play offs και play outs
16:28 Πάτρα – 12ο Δημοτικό: Τα αρχαία «διώχνουν» το σχολείο
16:23 Ανησυχία για το ψωμί μετά το νέο ενεργειακό σοκ – Τι λένε οι αρτοποιοί για τις τιμές
16:20 Η Βρετανία απορρίπτει προσωρινά την απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 16 ετών
16:12 Άκης Δείξιμος για Κώστα Δόξα: Θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα ο αδερφός μου θα δικαιωθεί
16:09 Σοκ στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου: Εκτός λειτουργίας το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Μέσης Ανατολής μετά από επίθεση με drone
16:04 Ο Άραξος, οι «λύκοι» και ο «Σκορπιός» – Το σχέδιο της ΕΥΠ για έλεγχο και προστασία
15:56 Η εποχή των αλλεργιών άρχισε – Τι να κάνετε από τώρα για να προστατευτείτε
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ