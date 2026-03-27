Πληρωμές 94,2 εκατ. ευρώ από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ – Ποιοι πληρώνονται έως 3 Απριλίου

Συνολικό ποσό ύψους 94.232.000 ευρώ πρόκειται να καταβληθεί σε 123.391 δικαιούχους από τις 30 Μαρτίου έως και τις 3 Απριλίου 2026, σύμφωνα με τον προγραμματισμό πληρωμών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι καταβολές θα πραγματοποιηθούν μέσω του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), καλύπτοντας συντάξεις, επιδόματα και προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης.

Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Σε ό,τι αφορά τον e-ΕΦΚΑ, οι πληρωμές κατανέμονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες:

Στις 31 Μαρτίου θα καταβληθούν 3.050.000 ευρώ σε 8.300 δικαιούχους, ως προκαταβολή για τις συντάξεις του Απριλίου 2026.

Στις 2 Απριλίου θα δοθούν 14.800.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για παροχές, όπως επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχημάτων και έξοδα κηδείας.

Την ίδια ημέρα, θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 340 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ.

Παράλληλα, από τις 30 Μαρτίου έως τις 3 Απριλίου θα διατεθούν 17.000.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Οι καταβολές από τη ΔΥΠΑ

Αντίστοιχα, η ΔΥΠΑ προχωρά σε πληρωμές που αφορούν επιδόματα ανεργίας, μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης:

28.000.000 ευρώ θα δοθούν σε 47.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές ενισχύσεις.

12.000.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 15.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

19.000.000 ευρώ θα διατεθούν σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Τέλος, 84.000 ευρώ θα καταβληθούν σε έναν δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

Σταθερή ροή πληρωμών

Οι συγκεκριμένες καταβολές εντάσσονται στο πλαίσιο της τακτικής ροής πληρωμών προς πολίτες και εργαζόμενους, με στόχο την οικονομική στήριξη ευάλωτων ομάδων, ανέργων και οικογενειών. Το Υπουργείο Εργασίας συνεχίζει την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, διασφαλίζοντας τη συνέπεια στις πληρωμές και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

