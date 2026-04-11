Πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι θα δουν χρήματα από 14 έως 17 Απριλίου

Νέος κύκλος πληρωμών ανοίγει από τη Δευτέρα 14 Απριλίου έως και τη Μεγάλη Πέμπτη 17 Απριλίου, με e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ να προχωρούν σε καταβολές συνολικού ύψους 49.008.656,14 ευρώ προς 39.962 δικαιούχους. Οι πληρωμές αφορούν τόσο ασφαλιστικές παροχές και εφάπαξ όσο και επιδόματα ανεργίας, άδειες μητρότητας και ενισχύσεις από ενεργά προγράμματα απασχόλησης.

Η ανακοίνωση δίνει μια καθαρή εικόνα για το ποιοι πληρώνονται μέσα στην εβδομάδα και από ποιον φορέα, σε μια περίοδο που πολλοί δικαιούχοι περιμένουν τις καταβολές πριν από το Πάσχα. Το μεγαλύτερο μέρος των ποσών αφορά πληρωμές από τη ΔΥΠΑ, ενώ σημαντικό κονδύλι κατευθύνεται και σε δικαιούχους εφάπαξ μέσω του e-ΕΦΚΑ.

Τι θα πληρώσει ο e-ΕΦΚΑ

Από την πλευρά του e-ΕΦΚΑ, έχουν προγραμματιστεί δύο βασικές κατηγορίες καταβολών.

Συγκεκριμένα:

Στις 14 Απριλίου θα καταβληθούν 208.656,14 ευρώ σε 162 δικαιούχους για παροχές του πρώην ΟΑΕΕ.

Από τις 14 έως τις 17 Απριλίου θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Το μεγαλύτερο ποσό από τον ασφαλιστικό φορέα αφορά, όπως είναι αναμενόμενο, τα εφάπαξ, που παραμένουν μια από τις σημαντικότερες πληρωμές για χιλιάδες ασφαλισμένους που περιμένουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Οι πληρωμές της ΔΥΠΑ

Το μεγαλύτερο κομμάτι του πακέτου των καταβολών αφορά τη ΔΥΠΑ, η οποία προχωρά σε πληρωμές για επιδόματα και προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης.

Αναλυτικά, προβλέπονται:

12.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα

3.000.000 ευρώ σε 4.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας

13.000.000 ευρώ σε 12.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης

1.800.000 ευρώ σε 3.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Η εικόνα δείχνει ότι το βάρος πέφτει και πάλι στις τακτικές κοινωνικές και εργασιακές παροχές, με μεγαλύτερο αριθμό δικαιούχων να αφορά τα επιδόματα ανεργίας και τις λοιπές ενισχύσεις.

Ποιοι αφορά το νέο πακέτο πληρωμών

Το πακέτο των πληρωμών αφορά διαφορετικές κατηγορίες πολιτών, από ανέργους και μητέρες σε άδεια μητρότητας μέχρι δικαιούχους εφάπαξ και συμμετέχοντες σε προγράμματα απασχόλησης.

Συνολικά, οι καταβολές αφορούν:

δικαιούχους παροχών του πρώην ΟΑΕΕ

ασφαλισμένους που λαμβάνουν εφάπαξ

ανέργους που εισπράττουν επιδόματα

μητέρες που βρίσκονται σε επιδοτούμενη άδεια μητρότητας

ωφελούμενους επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης

συμμετέχοντες σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας

Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε τέσσερις ημέρες θα κινηθεί ένα ευρύ πλέγμα πληρωμών, που ακουμπά τόσο την κοινωνική προστασία όσο και την αγορά εργασίας.

Πάνω από 49 εκατ. ευρώ πριν από το Πάσχα

Η χρονική συγκυρία έχει τη σημασία της, καθώς οι πληρωμές αυτές γίνονται ακριβώς πριν από τις γιορτές του Πάσχα, σε μια περίοδο κατά την οποία πολλά νοικοκυριά περιμένουν τις καταβολές για να καλύψουν αυξημένες ανάγκες. Το συνολικό ποσό ξεπερνά τα 49 εκατ. ευρώ, ενώ ο αριθμός των δικαιούχων πλησιάζει τις 40.000.

Για όσους παρακολουθούν τις τακτικές καταβολές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ, η συγκεκριμένη ανακοίνωση λειτουργεί ως οδηγός για το τι θα πιστωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες και σε ποιες κατηγορίες εντάσσονται οι πληρωμές. Το μόνο βέβαιο είναι ότι από τις 14 έως τις 17 Απριλίου θα «τρέξει» ένα ακόμα σημαντικό πακέτο ενισχύσεων και παροχών, με επίκεντρο τόσο την κοινωνική στήριξη όσο και την ενίσχυση της απασχόλησης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



