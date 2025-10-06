Πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς του έως τις 10 Οκτωβρίου

Περίπου 64,5 εκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν συνολικά σε 56.600 δικαιούχους από σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, έως και την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι πληρωμές αφορούν τόσο παροχές κοινωνικής ασφάλισης όσο και επιδόματα ανεργίας και προγράμματα απασχόλησης.

Αναλυτικά οι πληρωμές

Από τον e-ΕΦΚΑ

Από τις 6 έως 10 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 13,5 εκατ. ευρώ σε 700 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ παροχών.

Από τη ΔΥΠΑ

Κατά την ίδια περίοδο, η ΔΥΠΑ θα καταβάλει συνολικά 51 εκατ. ευρώ για τις ακόλουθες κατηγορίες:

32 εκατ. ευρώ σε 53.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές,

1 εκατ. ευρώ σε 1.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

18 εκατ. ευρώ σε 1.700 δικαιούχους μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Οι πληρωμές εντάσσονται στο τακτικό πρόγραμμα καταβολών των δύο φορέων και αφορούν παροχές που συνδέονται με κοινωνική στήριξη, ανεργία και ενίσχυση της απασχόλησης.

